Rencontre entre leaders nord-américains : les manufacturiers veulent un Buy North American

MONTRÉAL, le 17 nov. 2021 /CNW Telbec/ - À la veille de la première rencontre officielle du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, avec le président américain, Joe Biden, et leur homologue mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador, Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) interpelle le gouvernement du Canada quant à l'importance de renforcer le partenariat entre les trois pays dans un contexte où on assiste à une montée du protectionnisme américain.

« Étant donné les liens étroits des chaines d'approvisionnement entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, il nous faut plancher sur un plan commun d'achat local nord-américain, un 'Buy North American'. Nos chaines d'approvisionnement sont fortement intégrées et il faut assurer la compétitivité du marché nord-américain. Les manufacturiers des trois pays en sortiront gagnants », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

MEQ est ainsi préoccupée des conséquences d'un renforcement du protectionnisme américain qui pourrait notamment entraîner une augmentation de l'investissement direct canadien aux États-Unis. D'ailleurs, au cours des cinq dernières années, l'investissement direct canadien vers les États-Unis a augmenté de 41 %. Ces projets se font au détriment d'investissements qui auraient pu se faire ici, au Canada.

« On demande au gouvernement fédéral de s'assurer que nos manufacturiers puissent continuer à fabriquer ici tout en ayant accès au marché américain, notamment dans le secteur de l'électrification des transports. Nos gouvernements doivent travailler ensemble afin d'assurer une relance économique verte tout en augmentant la compétitivité du marché nord-américain », ajoute Mme Proulx.

Rappelons que les États-Unis sont un partenaire économique crucial pour le Québec. Soulignons enfin que les exportations québécoises de marchandises vers les États-Unis ont augmenté au cours des dernières années passant de 57 milliards de dollars en 2016 à 60 milliards de dollars en 2020. En effet, en 2020, ce sont 69,8% des exportations totales du Québec qui se dirigeaient vers les États-Unis, représentant ces 60 milliards de dollars.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)



MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 473 000 personnes et représente 13,5 % du PIB ainsi que 86,5 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 153 milliards de dollars en 2020.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Renseignements: Marie-Ève Labranche, 514 570-5469, [email protected]

Liens connexes

https://meq.ca/