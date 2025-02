Rencontre entre le ministre des Finances et les acteurs économiques des Laurentides

PIEDMONT, QC, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Le lundi 24 février 2025, le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL), en collaboration avec Connexion Laurentides, tenait une rencontre privée avec le ministre des Finances, Éric Girard, réunissant élu(e)s provinciaux et municipaux ainsi que les acteurs économiques de la région.

Cet événement a permis d'aborder l'incertitude liée aux éventuels tarifs douaniers imposés par les États-Unis, un sujet qui suscite des préoccupations parmi les entreprises de la région des Laurentides. Le ministre Girard a pris le temps de vulgariser les actions qui seront mises en place pour soutenir les entreprises face à cette situation et a écouté attentivement les préoccupations des différents intervenants.

« Cette rencontre a illustré la force de notre région à travailler de manière unie et proactive face à des enjeux complexes. Le dialogue ouvert et constructif avec le ministre Girard nous permet de mieux comprendre les mesures à venir et de préparer nos entreprises à cette période d'incertitude », a souligné M. Marc L'Heureux, vice-président du CPERL et préfet de la MRC des Laurentides.

Cet événement a également démontré la capacité des Laurentides à se mobiliser rapidement. En seulement quelques jours d'avis, élu(e)s, entrepreneurs et développeurs économiques se sont réunis pour partager leurs points de vue et échanger des idées sur les actions à entreprendre pour atténuer les impacts économiques potentiels.

« L'unité et la réactivité de notre région face à cette situation témoignent de notre volonté collective de soutenir les entreprises et l'économie régionale. Rassembler élu(e)s, entreprises et acteurs économiques dans un délai aussi court montre l'engagement des Laurentides à faire face ensemble aux défis qui se présentent », a ajouté Xavier-Antoine Lalande, 2e vice-président du CPERL et préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord.

Les préfets ont également abordé un enjeu fondamental pour le développement de la région : le sous-financement chronique touchant plusieurs secteurs, notamment la santé, l'éducation ainsi que le transport et la mobilité. Ce sous-financement, reconnu à l'échelle provinciale, a des répercussions importantes sur les services offerts à la population, en particulier en raison de la croissance démographique et du vieillissement de la population. Les préfets ont donc interpellé le ministre, l'invitant à sensibiliser l'ensemble des ministères concernés pour mettre en œuvre des solutions collaboratives visant à remédier à cette situation.

À cet égard, une étude exhaustive en économie, mettant en lumière le sous-financement criant du secteur de la santé dans les Laurentides, a été remise au ministre des Finances, Éric Girard, ainsi qu'à la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger.

L'événement a également été marqué par la présence de nombreux élu(e)s provinciaux, dont Sonia Bélanger, députée de Prévost, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Benoit Charette, député de Deux-Montagnes et ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand et ministre responsable de l'Habitation, Agnès Grondin, députée d'Argenteuil et adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité), Chantale Jeannotte, députée de Labelle et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation, Mario Laframboise, député de Blainville et whip en chef du gouvernement et Sylvie D'Amour, députée de Mirabel et deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, ainsi que des préfets des Laurentides et des représentants du milieu économique régional.

Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) représente et soutient les intérêts de la région des Laurentides auprès des instances gouvernementales. Formé des préfets des sept municipalités régionales de comté (MRC) et du maire de la Ville de Mirabel, le CPERL travaille à concilier les efforts des décideurs de chaque territoire.

