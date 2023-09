Rencontre du conseil d'administration de l'UMQ - Feux de forêt 2023 - Les municipalités réclament un post mortem

CHIBOUGAMAU, QC, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) étaient réunis à Chibougamau à l'occasion de leur rencontre annuelle en région. Ils ont profité de l'occasion pour souligner le courage, la détermination et la résilience des élues et élus et des équipes municipales dans cette région durement touchée par les feux de forêt cet été. À l'issue de cette rencontre, les membres réclament du gouvernement provincial la tenue d'un post mortem des feux de forêt 2023.

« Un grand constat se dégage de cette rencontre, plus que jamais le milieu municipal est uni et solidaire pour faire face aux nombreux défis, autant climatiques que sociaux. Alors que nous venons de conclure une série de consultations de nos caucus et que nous amorcerons les discussions avec le gouvernement du Québec pour le renouvellement du partenariat Québec-municipalités, je suis fier de constater que nous parlons d'une même voix pour que nous ayons enfin des moyens à la hauteur de nos responsabilités », a souligné le président de l'UMQ et maire de Varennes, Martin Damphousse.

« Les changements climatiques affectent déjà l'ensemble des municipalités du Québec, et ce, peu importe leur taille ou leur situation géographique. L'expérience vécue l'été dernier, ici même, démontre qu'il est primordial que les municipalités soient mieux outillées pour faire face à ce genre de crise mais aussi à quel point la coordination entre les différents acteurs est essentielle. » a mentionné Manon Cyr, mairesse de Chibougamau.

Lors de cette rencontre, plus d'une quarantaine d'élues et élus de partout au Québec ont fait le point sur certains dossiers politiques. Il a été question de développement économique des régions, notamment du domaine minier.

Transition énergétique

Une réforme majeure en matière d'énergie s'amorce au Québec, ce qui risque de secouer nos habitudes de vie et nos façons de faire collective. Le contexte actuel permet de mettre en lumière le rôle essentiel des municipalités dans la décarbonation, la production d'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique. Il appartient aux municipalités de s'engager pour profiter des retombées économiques et sociales associées à cette transition, et ce, partout au Québec. L'UMQ lancera au cours des prochaines semaines son plan énergie pour que les municipalités soient des partenaires incontournables de la transition énergétique du Québec.

En marge de cette rencontre, les mairesses et maires ont profité de leur séjour dans la région pour visiter l'entreprise Chantier Chibougamau, une entreprise bien ancrée dans la communauté depuis 1961.

