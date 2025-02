Rencontre de travail sur l'actualisation de la Politique bioalimentaire du Québec - Une vision commune pour l'avenir du secteur bioalimentaire

DRUMMONDVILLE, QC, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, salue l'engagement de l'ensemble des partenaires réunis en rencontre de travail aujourd'hui à Drummondville pour l'avenir de notre secteur bioalimentaire.

Près de 200 personnes, y compris des dirigeants de la chaîne bioalimentaire ainsi que des représentants des ministères et organismes provinciaux et fédéraux, du milieu municipal, de la société civile et de la recherche, ont pris part à cet événement et se sont entendues sur une vision commune et des orientations claires pour la prochaine politique bioalimentaire (2025-2035).

Ce rendez-vous se tenait dans un contexte qui nous rappelle l'importance de se serrer les coudes, d'innover et de continuer à soutenir la compétitivité de nos entreprises pour un secteur fort et résilient. Ces thèmes ont été au cœur des échanges tout au long de la journée.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, s'est montré très satisfait à l'issue de l'exercice, qui concluait plus d'une année de consultation des partenaires de la politique bioalimentaire. Les fondements de la prochaine politique proposés aux participants ont suscité une forte adhésion.

Le lancement de la Politique bioalimentaire 2025-2035 est prévu au printemps prochain.

« Je suis très heureux du consensus entourant les grandes orientations qui définiront notre prochaine politique bioalimentaire, à lumière des échanges qui se sont tenus aujourd'hui. Il faut renforcer la compétitivité de nos entreprises, valoriser le potentiel de notre territoire agricole et intensifier la réponse aux changements climatiques. Plus que jamais, je nous invite à travailler ensemble, dans la même direction, prêts à mettre le cap sur 2035! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le milieu agricole du Québec souhaite une politique bioalimentaire résolument axée sur les attentes et les besoins de ses principaux artisans, plus particulièrement en ce qui concerne la pérennité, la résilience, la rentabilité et la compétitivité des entreprises. Le projet de société que nous souhaitons continuer de construire, c'est-à-dire nourrir durablement nos concitoyens, développer le territoire et contribuer positivement à la vitalité de nos régions, est plus que jamais conditionnel à cette priorisation, comme le démontrent les tensions commerciales que nous vivons actuellement. »

Martin Caron, président général de l'Union des producteurs agricoles

« Face aux défis croissants, il est crucial d'unir nos forces pour créer un avenir durable pour le secteur bioalimentaire. La Politique bioalimentaire demeure notre meilleur atout pour synchroniser les efforts de tous les partenaires, garantissant ainsi la résilience et la prospérité de notre industrie. »

Sylvie Cloutier, présidente-directrice générale du Conseil de la transformation alimentaire du Québec

« Grâce à la Politique bioalimentaire du Québec, notre industrie de la pêche continue de croître à l'échelle tant locale qu'internationale. En unissant nos forces avec l'ensemble des parties prenantes, nous pouvons montrer la qualité de nos produits et ainsi assurer un avenir prospère et résilient pour notre secteur. »

Serge Fortin, directeur général de l'Association québécoise de l'industrie de la pêche

« La Politique bioalimentaire du Québec constitue un important levier de collaboration entre les acteurs du secteur bioalimentaire. Grâce à ce cadre collaboratif, la filière bioalimentaire québécoise peut se rapprocher de son ambition de devenir un chef de file au Canada, tout en renforçant notre compétitivité pour mieux faire face aux défis à venir. »

Roger Massicotte, président d'Agropur

« Les travaux de la Politique bioalimentaire arrivent au bon moment pour nous donner une meilleure capacité d'anticipation et répondre aux défis qui nous attendent, sans oublier notre volonté d'accroître notre autonomie et notre prospérité collective. L'engagement des acteurs du secteur nous permet de nous mobiliser et de réunir les conditions pour réussir. »

Richard Ferland, président de Sollio Groupe Coopératif

« Le processus de réflexion en cours est primordial en vue d'établir une vision claire et partagée de notre secteur pour les dix prochaines années. En ce qui concerne nos exportations, les nombreux défis rencontrés au cours des cinq années de la dernière politique bioalimentaire illustrent bien l'importance des investissements stratégiques et de la diversification de nos marchés d'exportation pour assurer le succès des entreprises agroalimentaires québécoises. »

Martin Lavoie, président-directeur général du Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada

Faits saillants

La prochaine politique bioalimentaire visera à assurer la compétitivité du secteur, la durabilité des ressources naturelles, la résilience du système face aux chocs (climatiques, économiques, géopolitiques) ainsi que la capacité à nourrir notre monde aujourd'hui et pour les années à venir.

Au cours des derniers mois, le ministre Lamontagne a notamment tenu 13 rencontres avec les groupes de partenaires bioalimentaires de la politique. Ces rencontres ont réuni plus de 300 participants. Elles sont une occasion pour le gouvernement de se montrer à l'écoute des préoccupations et des défis de l'ensemble des filières du secteur bioalimentaire au Québec. Elles permettent également de présenter les priorités d'action contribuant à l'économie du Québec et de ses régions.

Le secteur bioalimentaire québécois est soumis à l'influence de grandes tendances observées à l'échelle mondiale qui transforment le contexte d'affaires en amenant des défis et des occasions, et ce, à un rythme plus soutenu qu'auparavant. Cette accélération influence l'élaboration de la prochaine politique.

Le secteur bioalimentaire représente près de 7 % de l'activité économique au Québec (PIB) et plus de 75 000 entreprises, dont 28 200 exploitations agricoles et environ 3 150 établissements de transformation.

Ce secteur regroupe 530 000 emplois, soit 12 % de l'emploi au Québec.

Comparée à d'autres secteurs manufacturiers, la transformation alimentaire arrive au premier rang pour la valeur des livraisons (ventes), le PIB et les emplois, et au quatrième rang pour les exportations.

