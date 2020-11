Rencontre de la Table Justice-Québec et lancement du Plan d'action 2020-2021

QUÉBEC, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Table Justice-Québec, présidée par le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'adoption de son Plan d'action 2020-2021 intitulé Une justice de qualité, accessible et au service des citoyens.

Cette instance de concertation réunissant les principaux acteurs du milieu de la justice au Québec propose une quarantaine de mesures innovantes visant à améliorer l'accès à la justice, notamment dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Ces mesures sont regroupées sous cinq grands objectifs : adopter les mesures nécessaires à la bonne administration de la justice en raison de l'état d'urgence sanitaire; adopter des mesures d'efficacité réduisant les délais et les coûts pour les justiciables; simplifier la procédure pour les citoyennes et citoyens; adapter la réponse du système de justice en matière criminelle et pénale aux besoins et réalités d'aujourd'hui; et favoriser le règlement des différends hors cour.

Outre son plan d'action, la Table Justice-Québec a grandement contribué à l'élaboration du projet de loi visant à améliorer l'accessibilité et l'efficacité de la justice, notamment pour répondre à des conséquences de la pandémie de la COVID-19. Ce projet de loi a été présenté le 3 novembre dernier à l'Assemblée nationale.

« L'état d'urgence sanitaire a eu des impacts dans toutes les sphères de la société et le système de justice n'y fait pas exception. Nous avons tous dû réagir promptement et adapter nos façons de faire. Les partenaires de la Table Justice-Québec ont accompli un important travail ces derniers mois pour favoriser l'accessibilité des services juridiques et limiter l'augmentation des délais de traitement des dossiers. Notre Plan d'action 2020-2021 propose des mesures novatrices qui contribueront à offrir un système de justice moderne, plus efficace et plus accessible aux Québécoises et aux Québécois. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

Le plan d'action Une justice de qualité, accessible et au service des citoyens est accessible sur le site du ministère de la Justice, au www.justice.gouv.qc.ca.

