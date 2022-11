RENCONTRE CONSTRUCTIVE ENTRE LE PREMIER MINISTRE DU CANADA ET DES MANUFACTURIERS QUÉBÉCOIS

MONTRÉAL, le 7 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) a accueilli cet après-midi le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, lors d'une rencontre avec une douzaine de dirigeants d'entreprises manufacturières québécoises afin de discuter des préoccupations du secteur manufacturier et des perspectives économiques.

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, ainsi que l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, étaient présents à cette rencontre privée tenue au Port de Montréal.

« L'objectif de cette rencontre était de partager les préoccupations des manufacturiers et de discuter de mesures concrètes pour bien les appuyer alors qu'une récession économique est à nos portes et que le commerce international est bousculé depuis plusieurs mois. Le gouvernement canadien tient à assurer la compétitivité du Canada face à ce qui se fait aux États-Unis, notamment avec l'Inflation Reduction Act. La conversation a été constructive et orientée sur les besoins des entreprises. Je tiens à remercier le premier ministre et les ministres pour leur écoute et je les assure de toute notre collaboration pour la suite », souligne Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Une discussion constructive pour assurer la compétitivité des manufacturiers

Lors de cette rencontre, les quatre thèmes suivants ont été abordés :

Commerce international et chaînes d'approvisionnement

Productivité, innovation et compétitivité

Transition verte et développement durable

Main-d'œuvre

Soulignons enfin que le premier ministre du Canada avait participé à une rencontre virtuelle organisée par MEQ il y a 2 ans, en pleine crise de pandémie, à laquelle avait participé une centaine de manufacturiers.

« Il s'agit du deuxième événement avec notre association en deux ans et nous en sommes très fiers. Le premier ministre du Canada comprend bien toute l'importance qu'il faut accorder au secteur manufacturier, un pilier de notre économie. Au Québec, on parle de près d'un demi-million de travailleurs et de plus de 13 000 entreprises. Il faut bien appuyer ce secteur économique clé en s'assurant d'offrir un climat d'affaires favorable et de lui donner les outils nécessaires pour assurer sa compétitivité et faire en sorte de pouvoir rivaliser, à armes égales, avec ce qui se fait aux États-Unis et en Europe », conclut Véronique Proulx.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 497 000 personnes et représente 12,6 % du PIB ainsi que 86,1 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 183,1 milliards de dollars en 2021.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

