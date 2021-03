Date : 5 mars 2021

Le saviez-vous?

Le thème de l'Organisation des Nations Unies (ONU) pour la Journée internationale des femmes 2021 est « Leadership féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Ce thème célèbre les incroyables efforts déployés par les femmes et les filles du monde entier pour façonner un futur et une relance plus égalitaires suite à la pandémie de Covid-19.

L'Arrangement sur la police civile au Canada (APCC), un partenariat entre la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Sécurité publique Canada et Affaires mondiales Canada , permet le déploiement de policiers canadiens partout dans le monde, notamment en Ukraine , en Cisjordanie, en Haïti, au Mali et, plus récemment, dans la République démocratique du Congo .

La surint. Marie-Claude Côté a mené une analyse entre les sexes pour aider, appuyer et encadrer les Irakiens alors qu'ils cherchaient à trouver des façons de lutter contre Daech.

La serg. Laura Cluney a servi dans les Forces armées canadiennes avant de joindre la GRC. Elle a, entre autres, été déployée en ex-Yougoslavie, où elle faisait partie de la Force de protection des Nations Unies.

a participé aux Jeux mondiaux des policiers et pompiers, en Californie, où elle a remporté la médaille d'or en boxe. L'Organisation des Nations Unies a déclaré 1975 comme l'Année internationale des femmes, et elle a commencé à célébrer la Journée internationale des femmes le 8 mars. Elle a ensuite adopté une résolution qui désignait le 8 mars comme étant la Journée internationale des femmes.

Dans le cadre de l'engagement de l'APPC de favoriser l'égalité entre les sexes dans le cadre des opérations de l'ONU, l'un des objectifs de la GRC est d'atteindre ou de surpasser l'objectif de l'ONU, qui souhaite que 30 % des policiers participant à des missions de maintien de la paix soient des femmes d'ici 2028. Au cours des six dernières années, en moyenne, 23 % des policiers canadiens déployés chaque année étaient des femmes, et la proportion la plus élevée a récemment atteint 47 %.

Policières Canadiennes

Surintendante Marie-Claude Côté

Gendarmerie royale du Canada

Force opérationnelle interarmées multinationale - Opération Inherent Resolve, Irak

2019-2020

Bilingue

Disponibilité : flexible

Marie-Claude Côté a terminé en 1993 sa formation à l'École de la GRC, puis elle a été affectée à Burnaby (Colombie-Britannique), où elle occupait des fonctions de police générale. En 2001, elle a fait de la protection personnelle rapprochée à la section des dignitaires de Vancouver, après quoi elle a été mutée au Peloton de protection du Premier ministre, à Ottawa, où elle a assuré la sécurité de trois premiers ministres. Après avoir œuvré dans le domaine de la sécurité nationale pendant un certain temps, elle a travaillé dans le Groupe des services de police de protection à la Direction générale de la GRC et a apporté son aide dans le cadre des préparatifs d'événements importants, comme les Jeux olympiques d'hiver de 2010. La surint. Côté a été promue au grade d'inspectrice en 2013 et elle a été adjointe exécutive du dirigeant principal de la planification et des politiques stratégiques jusqu'en 2015. Après des affectations au Peloton de protection et au Service de protection parlementaire (SPP), elle a été promue au grade de surintendante et est devenue l'agente responsable des opérations du SPP en septembre 2017. En octobre 2019, la surint. Côté a accepté le poste de directrice, Genre et protection, et s'est rendue à Bagdad, en Irak, pour se joindre à la Force opérationnelle interarmées multinationale dans le cadre de l'Opération Inherent Resolve, à laquelle 77 nations participaient. La surint. Côté vient d'être mutée à Iqaluit, au Nunavut, où elle est la nouvelle agente responsable des enquêtes criminelles dans tout le territoire.

Sergente Laura Cluney

Gendarmerie royale du Canada

Mission de police canadienne en Ukraine - Engagement bilatéral

Actuellement déployée en Ukraine

Unilingue (anglais)

Disponibilité : de 7 h à 10 h (HNE)

Née au Manitoba, la sergente Laura Cluney a grandi sur une petite ferme tout juste au nord d'Alexander (Manitoba). Elle a joint les Forces armées canadiennes après avoir terminé son secondaire, et elle a été affectée à la BFC Shilo. Sa carrière militaire l'a amenée de la BFC Moose Jaw à la BFC Chilliwack. La serg. Cluney a ensuite été déployée en Croatie avec la FORPRONU. Ce qu'elle a vécu en ex-Yougoslavie, un pays déchiré par la guerre, l'a incitée à devenir policière à la GRC. Elle a terminé sa formation au Dépôt en 1998. Au fil des ans, elle a été affectée à Langley (C.-B.), à Moose Jaw (Sask.) et à Regina (Sask.), où elle a œuvré aux Services de la circulation de la région. La serg. Cluney a aussi travaillé à Whitehorse, au Yukon. Après un certain temps passé à Ottawa, elle a saisi l'occasion d'appuyer un autre organisme d'application de la loi en l'aidant à s'améliorer pour ce qui est de la protection et du service qu'il offrait aux collectivités : la Mission de police canadienne en Ukraine. Elle y est depuis un peu plus de trois mois, pendant la pandémie de COVID.

Gendarme Sophie Lalonde

Sûreté du Québec

Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali

Actuellement déployée au Mali

Unilingue (français)

Disponibilité : de 7 h à 9 h (HNE)

La gendarme Sophie Lalonde a obtenu son diplôme collégial en techniques policières en 2008. Après avoir suivi la formation à l'École nationale de police du Québec en 2009, elle a commencé à travailler à la Sûreté du Québec, dans la ville de Mont-Laurier. Après quelques années à cet endroit, la gend. Lalonde a été mutée dans la région de Sainte-Agathe-des-Monts. En plus d'acquérir de l'expérience en tant que patrouilleuse, elle était une superviseure de relève, et elle a suivi une formation afin de devenir une inspectrice des explosifs. Elle a obtenu un diplôme universitaire en psychologie en 2018. La gend. Lalonde est passionnée de voyage et elle possède de l'expérience en karaté, puisqu'elle a obtenu sa ceinture noire et elle a fait de la compétition à l'échelle nationale à deux reprises. En 2017, la gend. Sophie Lalonde a participé aux Jeux mondiaux des policiers et pompiers, en Californie, où elle a remporté la médaille d'or en boxe.

