Rencontre annuelle des partenaires de la Politique bioalimentaire - Le ministre Lamontagne souligne la grande mobilisation des partenaires autour de l'autonomie alimentaire

Ces deux journées ont permis l'échange sur les progrès accomplis et le partage de témoignages enrichissants des partenaires bioalimentaires pour accroître l'autonomie alimentaire et contribuer à la relance économique. Face à une année 2020 hors du commun, le ministre a témoigné de sa fierté envers un secteur qui a démontré une grande force de résilience et de solidarité. Chaque maillon de la filière bioalimentaire a réussi à s'adapter rapidement face à ses défis, notamment en améliorant ses façons de faire ou en accélérant les projets innovants.

La Politique bioalimentaire est le fruit d'une démarche de coconstruction qui en fait sa force et qui permet une large adhésion et une forte mobilisation. La prospérité durable de toute la chaîne bioalimentaire passe par une économie forte, mais également par une industrie axée sur mieux répondre aux besoins de nos consommateurs qui recherchent des aliments sains, provenant du Québec et produits dans le respect de l'environnement.

C'est grâce au travail de l'ensemble des partenaires du secteur bioalimentaire que le Québec pourra accroître son autonomie alimentaire. Nous sommes confiants d'atteindre cet objectif vu la grande qualité des produits du Québec. Les bons coups de chacun ainsi que les leçons apprises de la pandémie en termes d'occasions, de perspectives et de projets innovants jettent les bases pour l'actualisation des feuilles de route des partenaires ainsi que pour la 2e édition du Plan d'action 2018-2023 pour la réussite de la Politique bioalimentaire qui seront rendues publiques en juin.

« L'essor d'un secteur ne peut se traduire en succès que lorsque les différents acteurs travaillent en synergie. C'est ensemble que nous parviendrons à progresser. Déjà, nous pouvons constater que les appels à l'achat local portent leurs fruits et que les consommateurs accordent à leurs producteurs, pêcheurs et transformateurs toute leur confiance. Avoir la Politique bioalimentaire, avoir des feuilles de route et des plans d'action, avoir toutes les filières organisées comme nous les avons, c'est très prometteur pour l'évolution de notre secteur dans les années à venir. Plus ce que nous voulons faire est clair, plus il est facile de nous mobiliser, de nous mesurer, de nous ajuster et d'actualiser nos priorités. Je suis convaincu que nous parviendrons à atteindre nos cibles d'ici 2025 et ainsi consolider la place de choix qu'occupe le secteur bioalimentaire auprès des consommateurs québécois. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le contexte de la pandémie nous offre une fenêtre extraordinaire pour intéresser les Québécois à notre secteur afin de recréer le lien entre le consommateur et les artisans derrière les produits. Agropur est un pilier dans l'histoire et dans l'avenir de l'agroalimentaire du Québec. Participer à son autonomie alimentaire en transformant près de la moitié du lait de la province, représente une très grande fierté pour nos 3 000 membres qui sont à la fois producteurs et propriétaires de la plus grande coopérative laitière en Amérique du Nord. »

M. Roger Massicotte, président, Agropur

« L'AQIP met de plus en plus l'accent sur l'offre de produit du Québec sur le marché intérieur. D'ailleurs, un nombre croissant d'entreprises de transformation de produits marins ont adhéré à Aliments du Québec pour permettre aux consommateurs de mieux identifier leurs produits. Les poissons et fruits de mer du Québec sont reconnus pour leur qualité et pour la durabilité des méthodes de pêches. »

M. Jean-Paul Gagné, directeur général, Association québécoise de l'industrie de la pêche

« Il existe une complémentarité essentielle entre l'exportation et l'autonomie alimentaire. Les exportations contribuent à la croissance et à la flexibilité des entreprises bioalimentaires québécoises. Elles doivent être solides sur le marché local afin d'exporter et leur succès à l'international les rendra plus compétitives chez nous. Il s'agit d'une importante avenue de création de richesses pour toutes les régions du Québec. »

M. Martin Lavoie, président-directeur général, Groupe Export agroalimentaire

« La crise sanitaire a mis en lumière plusieurs questions par rapport à nos priorités et valeurs sociétales. Elle a notamment accentué l'engouement de nos concitoyens pour l'autonomie alimentaire et les produits de chez nous. La Politique bioalimentaire est l'assise sur laquelle ce projet fortement consensuel auprès des agriculteurs, des citoyens et des gouvernements continue de s'édifier et de prendre forme. »

M. Marcel Groleau, président général, L'Union des producteurs agricoles

« La pandémie a eu un effet positif parce qu'elle a révélé la résilience de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et une très grande créativité des acteurs de la filière agroalimentaire, dont les transformateurs sont un maillon essentiel et engagé. C'est dans un esprit de partage des membres de la filière que nous avons travaillé en poussant la réflexion pour consolider de nouvelles approches collaboratives. »

Mme Sylvie Cloutier, présidente-directrice générale, Conseil de la transformation alimentaire du Québec

« Sollio Groupe Coopératif privilégie l'accélération de la numérisation et de la performance en agriculture, la mise en place de zones d'innovation en agroalimentaire et le développement de filières agricoles, de la production à la transformation, pour accroître l'offre en aliments québécois consommés ici, mais aussi ailleurs dans le monde. »

M. Ghislain Gervais, président, Sollio Groupe Coopératif

La mise en œuvre de la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde repose sur une responsabilité partagée entre les partenaires du secteur bioalimentaire et plus d'une vingtaine de ministères et organismes. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation s'est engagé à organiser une rencontre annuelle avec les partenaires.





Depuis 2019, les travaux de la Politique bioalimentaire ont permis de poursuivre les efforts pour appuyer l'atteinte des différentes cibles dont la progression a été présentée le 20 mai et auxquelles s'ajoutent les résultats des annonces découlant des mesures pour accroître l'autonomie alimentaire.

