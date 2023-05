MONTRÉAL, le 11 mai 2023 /CNW/ - La direction de Renaud-Bray se réjouit d'annoncer que le plus grand réseau de librairies francophones en Amérique du Nord décroche le sceau des Sociétés les mieux gérées au Canada en 2023. Cette reconnaissance arrive au moment où, pour la première fois, Renaud-Bray déposait sa candidature au programme, qui constitue le plus important palmarès d'entreprises au pays reconnaissant l'excellence des sociétés dont le siège social est au Canada ou qui sont détenues et gérées par des Canadiens.

« Nous sommes très fiers de cette marque de reconnaissance, et remercions chaleureusement tous nos employés pour leur dévouement et leur grande implication, sans qui l'entreprise ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui », a déclaré Floriane Claveau, directrice, Communications et partenariats.

Fondée en 1965, Renaud-Bray exploite un réseau de 65 points de vente sous les bannières Renaud-Bray, Archambault, Griffon et Paragraphe. Fleuron du secteur de la culture, l'entreprise emploie plus de 2 000 personnes et offre une vitrine inégalée aux auteurs et écrivains d'ici. Renaud-Bray figure par ailleurs au 34e rang dans le classement Léger 2023 des sociétés les plus admirées des Québécois, et termine au premier rang dans son secteur d'activité.

À propos des Sociétés les mieux gérées au Canada

Le concours des Sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca.

À propos de Renaud-Bray

Depuis 2017, Renaud-Bray a fait l'acquisition de Prologue et Pierre Belvédère, des sociétés spécialisées dans la distribution de livres et de jeux et jouets éducatifs. Afin de soutenir sa croissance, l'entreprise a inauguré en 2022 un centre de distribution de 320 000 pi2 à Boisbriand, sur la Rive-Nord de Montréal, qui représente un investissement de plus de 50 M$. Il s'agit du plus important investissement privé des dernières années dans le secteur culturel.

