Renaud-Bray acquiert DeSerres, renforçant sa position de leader dans le secteur du commerce de détail de biens culturels

MONTRÉAL, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Le groupe Renaud-Bray, leader incontesté du secteur du livre et des loisirs culturels, est fier d'annoncer l'acquisition de DeSerres, une entreprise familiale centenaire. Depuis des décennies, DeSerres est un chef de file canadien dans la vente de matériel artistique. La transaction porte sur les 28 points de vente établis au Québec, en Ontario, en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique, le site Internet de la société (deserres.ca), l'entreprise Cadres Verbec, spécialisée dans les fournitures et les services d'encadrement, et Lamarche Importation, un distributeur de produits de papeterie.

Depuis 1908, trois générations se sont succédé à la tête de ce fleuron québécois de la créativité. « Nous saluons le travail acharné de Marc DeSerres, ambassadeur passionné des arts, qui a su réinventer son entreprise au fil des ans », souligne Blaise Renaud, président de Renaud-Bray. Depuis quelque temps, Marc DeSerres cherchait un repreneur pour assurer un avenir pérenne à son entreprise. « Le moment est venu pour moi de passer le relais et je le fais en toute confiance, a déclaré Marc DeSerres. Je ne doute pas que les équipes du groupe Renaud-Bray, avec l'aide de nos employés, de nos fournisseurs et de nos partenaires, sauront faire durer la liberté de créer. »

« Nous sommes ravis de pouvoir intégrer DeSerres à notre groupe. Nos entreprises possèdent de nombreux points communs : elles sont québécoises, multigénérationnelles, centrées sur le monde de la culture. DeSerres continuera de faire les beaux jours de la créativité québécoise », conclut Blaise Renaud.

À propos de DeSerres

Fondée en 1908 par Omer DeSerres, l'entreprise est d'abord une quincaillerie. Son offre de produits se diversifie sous l'impulsion de Roger DeSerres, fils du fondateur, avant de se spécialiser dans la vente de matériel artistique sous l'influence de Marc DeSerres, petit-fils du fondateur, qui est à la tête de l'entreprise depuis 1975. Ces choix stratégiques ont permis à l'entreprise de croître au point d'occuper aujourd'hui une position de leader dans la vente de matériel artistique et d'assurer une présence de la marque dans 28 points de vente partout au Canada.

À propos du groupe Renaud-Bray

Présent partout au Québec, le groupe Renaud-Bray rassemble les librairies Renaud-Bray, les magasins Archambault, les boutiques Griffon, les distributeurs Prologue et Pierre Belvédère. Leader canadien de la vente de livres et de biens culturels, le groupe compte près de 2 500 collaborateurs et dispose d'un réseau de 91 succursales. Fort de ses quatre sites Internet transactionnels, il se positionne comme un acteur majeur de la vente en ligne.

Détenteur du sceau d'excellence des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2023, Renaud-Bray figure également au palmarès des entreprises les plus admirées des Québécois.

SOURCE Renaud-Bray

Source : Renaud-Bray; Contact : Floriane Claveau, Directrice, Communications et partenariats, Tél. : 514 844-1781, poste 201, Cell. : 514 884-2672, [email protected]