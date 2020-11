Rémunération globale de l'administration québécoise : affaiblissement par rapport aux autres salariés québécois, mais parité avec les salariés du secteur privé

MONTRÉAL, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Chaque année, l'Institut de la statistique du Québec compare les salaires et la rémunération globale des employés de l'administration québécoise avec ceux des autres salariés travaillant dans des entreprises de 200 employés et plus au Québec.

L'édition 2020 du rapport Rémunération des salariés - État et évolution comparés révèle que la rémunération globale des salariés de l'administration québécoise présente depuis 2011 un retard grandissant par rapport à celle de l'ensemble des autres salariés du Québec, cet écart étant passé de 6,1 % en 2011 à 9,2 % en 2020. Toutefois, les salariés de l'administration québécoise affichent en 2020 la parité avec ceux du secteur privé sur le plan de la rémunération globale. C'était aussi le cas en 2011.

Le calcul de la rémunération globale tient compte des salaires, des avantages sociaux et des heures de présence au travail (les heures normales de travail moins les heures chômées payées).

Retard salarial dans l'administration québécoise

En analysant uniquement le salaire, on constate que l'administration québécoise présente une moyenne salariale inférieure à celle qu'affichent l'ensemble des autres salariés québécois (- 16,5 %) et le secteur privé (- 13,3 %) en 2020. On observe d'ailleurs un accroissement des écarts depuis 2011.

Écarts de rémunération entre l'administration québécoise et les autres salariés québécois, le privé et le secteur « autre public », entre 2020 et 2011 Secteur Écarts de rémunération globale

Écarts salariaux

2020

2011

Situation de

l'administration

québécoise par

rapport à 2011

2020

2011 Situation de

l'administration

québécoise par

rapport à 2011

%



%

Autres salariés québécois - 9,2

- 6,1

Affaiblissement

- 16,5

- 11,3 Affaiblissement Privé - 0,3 * 2,2 * Stabilité

- 13,3

- 8,3 Affaiblissement « Autre public » - 28,3

- 23,0

Affaiblissement

- 23,5

- 17,7 Affaiblissement

* Indique la parité de l'administration québécoise et du secteur.

Source : Institut de la statistique du Québec, Rémunération des salariés. État et évolution comparés 2020.

Comparaison des salariés de l'administration québécoise avec les autres salariés du secteur public

La situation des salariés de l'administration québécoise montre un écart important lorsque comparée avec celle des salariés des autres secteurs publics, qui comprennent notamment les sociétés d'État, l'administration fédérale au Québec, les universités et les municipalités de 25 000 habitants et plus. Sur le plan salarial, les employés de l'administration québécoise accusent un retard de 23,5 % par rapport aux autres salariés du secteur public, alors que sur le plan de la rémunération globale, le retard est de 28,3 %.

Les conditions de travail améliorent la situation de l'administration québécoise

Une semaine normale de travail plus courte et un nombre de congés plus élevé dans l'administration québécoise expliquent en 2020 le retard moins marqué des salariés de cette dernière par rapport aux autres salariés québécois sur le plan de la rémunération globale (- 9,2 %) que sur celui du salaire (- 16,5 %).

En effet, dans l'administration québécoise (35,8 h), les salariés travaillent environ deux heures de moins que les autres salariés québécois (37,4 h). De plus, les heures chômées payées représentent plus de dépenses pour l'administration québécoise (16 % du salaire) que pour les employeurs des autres salariés québécois (14,7 %).

Quant aux débours de l'administration québécoise pour les avantages sociaux, ils correspondent à 26,3 % du salaire, ce qui représente des coûts supérieurs à ceux assumés à ce chapitre par les employeurs des autres salariés québécois (25,5 %) et des salariés du secteur privé (22,8 %).

Secteur de base et marché de référence utilisés pour la comparaison Administration québécoise Autres salariés québécois (entreprises et organisations de 200 employés et plus) Fonction publique : ministères, organismes gouvernementaux, fonds spéciaux Entreprises privées Éducation Secteur « autre public » : sociétés d'État, universités, administrations municipales de 25 000 habitants et plus, administrations fédérales au Québec Santé et services sociaux



L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

