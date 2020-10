La plus grande chaîne de détatouage au monde continue de voir un intérêt accru pour ses services pendant la COVID-19

AUSTIN, Texas, 27 octobre 2020 /CNW/ - Removery , la plus grande chaîne de détatouage au monde, prend de l'expansion dans les régions du Midwest et du nord-est des États-Unis pour répondre à la demande du marché. L'entreprise a fait l'acquisition de l'organisation Vamoose Tattoo Removal, située à Chicago et à Milwaukee, qui s'est jointe à son équipe de spécialistes du laser en croissance. Removery a également annoncé l'ouverture de nouveaux emplacements à King of Prussia, en Pennsylvanie, et à Burlington, au Massachusetts, ce qui porte le nombre de ses emplacements à 40 dans l'ensemble des États-Unis et du Canada. D'ici 2025, 200 autres emplacements devraient ouvrir leurs portes à l'échelle internationale.

Removery est une organisation unique protatouage qui a une forte appréciation de l'art et de l'histoire des tatouages comme moyen d'expression personnelle. L'entreprise croit fermement qu'il n'y a pas de honte ni de stigmatisation - mais plutôt, un pouvoir profond - à changer un tatouage. Ses spécialistes du laser comprennent qu'il y a une histoire différente derrière chaque tatouage et une raison pour l'enlever ou le décolorer. Removery a réalisé 25 000 traitements de détatouage depuis qu'elle a ouvert ses portes en juillet.

« Nous continuons de voir une croissance dans l'intérêt pour nos services pendant cette période sans précédent, car de nombreuses personnes sont forcées à faire face à d'énormes changements et à réfléchir à leur vie, a déclaré Tom Weber, chef de la direction de Removery. Nous sommes ravis d'accueillir un autre groupe de spécialistes du laser certifiés et compétents chez Removery. L'ambiance accueillante et sans jugement de Vamoose et son engagement à fournir des résultats d'experts en font un endroit idéal pour notre famille grandissante. »

L'entreprise Vamoose Tattoo Removal a été fondée en 2013 par des anesthésistes, soit le Dr Howard Bennett et le Dr Marc Falleroni, au centre-ville de Chicago, et elle compte aujourd'hui quatre points de service complets dans le Midwest. Tout comme les autres partenaires de Removery dans le monde entier, Vamoose Tattoo Removal a cultivé une relation étroite avec les communautés locales de tatoueurs. Elle collabore souvent avec elles pour couvrir des tatouages et se consacre à éliminer la stigmatisation associée au détatouage.

« Marc et moi sommes heureux de faire ce grand pas en avant pour notre équipe et nos clients, a révélé le Dr Bennett au sujet de leur décision de se joindre à Removery. Notre objectif principal visait toujours à offrir une expérience exceptionnelle à chaque client en créant un environnement chaleureux et amical, en établissant une solide relation de confiance avec nos spécialistes du laser et en adoptant les technologies de détatouage les plus récentes. Nous nous réjouissons de nous joindre à une entreprise qui s'aligne fortement avec nous sur ces domaines d'excellence essentiels. »

Vamoose Tattoo Removal continuera d'exercer ses activités sous son nom de marque actuel tout au long de 2020.

À propos de Removery

Removery - une entreprise innovante d'enlèvement de tatouages qui compte 40 emplacements en Amérique du Nord - est le plus grand fournisseur spécialisé de services de détatouage au monde. Ses spécialistes du laser sont hautement qualifiés dans les lasers de pointe PicoWay® de Candela. Déterminée à assurer le bien-être de ses clients et de son personnel en cette période de pandémie, Removery a mis en place dans tous ses emplacements des protocoles de sécurité de premier plan, propres à l'industrie, conformément aux directives de l'Occupational Safety and Health Administration pour les établissements de santé. Ces protocoles comprennent le port obligatoire du masque, l'utilisation d'équipements de protection individuelle supplémentaires pour le personnel, le nettoyage et la désinfection fréquents de l'ensemble des surfaces et de l'équipement, ainsi que l'adoption de limites d'occupation strictes. Afin d'en savoir plus sur le détatouage, de voir des photos avant et après, ou de prendre un rendez-vous pour une consultation virtuelle ou en personne, visitez le site Removery.com.

Personne-ressource : Stephanie Wolf, [email protected]

SOURCE Removery