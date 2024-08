Le 14 août, les experts mondiaux en enlèvement de tatouages fourniront 150 traitements à des personnes dans le besoin dans leurs studios mondiaux

AUSTIN, Texas, 14 août 2024 /CNW/ - Removery présente la toute première Journée mondiale du retrait du tatouage le 14 août 2024 afin de sensibiliser les gens à l'innocuité, à l'efficacité et à l'accessibilité du traitement d'élimination du tatouage.

Des experts du monde entier célèbrent la Journée mondiale du retrait du tatouage.

« Nous avons constaté une croissance phénoménale de la demande d'élimination des tatouages au cours des dernières années, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas que le traitement d'élimination est même une option. La Journée mondiale du retrait du tatouage est l'occasion de faire passer le mot et de célébrer le parcours transformateur de l'élimination du tatouage », a déclaré Tom Weber, cofondateur et chef de la direction de Removery.

Pour marquer le premier jour, Removery fournit des trousses de traitement de retrait complet et gratuit à 150 personnes dans le besoin qui ont présenté une demande dans le cadre de son programme INK-nitiative dans ses studios mondiaux aux États-Unis, au Canada et en Australie, dans le but de poursuivre cette tradition chaque année.

Le programme de sensibilisation communautaire INK de Removery, lancé en 2020 à l'occasion de la Journée nationale du tatouage, est conçu pour offrir un retrait sûr, efficace et gratuit des tatouages à ceux qui ont de la difficulté à accéder au traitement, y compris les personnes qui ont déjà été incarcérées, les anciens membres de gangs, les survivants de la traite de personnes et ceux qui souhaitent retirer les symboles haineux ou les tatouages racistes.

« Nous sommes conscients que nous avons une excellente occasion de changer la vie des gens et de redonner d'une façon unique en éliminant les vieux tatouages qui pourraient les retenir », a déclaré Carmen VanderHeiden Brodie, cofondatrice et vice-présidente des opérations cliniques de Removery. « Tout le monde a une histoire différente et une raison différente de chercher à retirer ou à effacer le tatouage. Nous croyons fermement qu'il ne devrait jamais y avoir de honte ou de jugement à changer un tatouage. Nous sommes ici pour aider ceux qui ont eu le courage de changer leur vie à se sentir confiants dans leur nouvelle voie ».

Terrance Lewis, un exonerre qui a purgé plus de 21 ans de sa peine pour meurtre injustifié, a fait retirer ses tatouages de prison dans le cadre du programme INK-nitiative. Depuis, il a fondé The Liberation Foundation pour défendre les personnes condamnées à tort et soutenir les autres qui se préparent à retourner chez eux.

« Je dois dire que, de toutes les expériences que j'ai vécues depuis ma libération, le retrait de mes tatouages a été l'une des choses les plus marquantes et les plus mémorables qui m'soient arrivées », a déclaré M. Lewis. « Le fait d'avoir un tatouage visible avec des connotations négatives m'a fait craindre d'être perçu comme quelqu'un qui n'était pas sérieux au sujet de la réforme du système de justice pénale. Removery a joué un rôle central pour me donner la confiance nécessaire pour lancer The Liberation Foundation et en faire la force de la véritable justice qu'elle est aujourd'hui ».

Pour en savoir plus et pour savoir comment participer aux célébrations de la Journée mondiale du retrait du tatouage, visitez www.WorldTattooRemovalDay.com.

Pour en savoir plus sur le programme INK-nitiative de Removery ou pour soumettre une demande, visitez www.removery.com/services/ink-nitiative/

À PROPOS DE REMOVERY

Removery, le spécialiste mondial de l'élimination des tatouages, aide les gens à réfléchir à qui ils sont à l'intérieur. Abritant le premier conseil consultatif clinique au monde sur l'élimination des tatouages consacré à l'avancement de l'industrie, la recherche de Removery permet à ses spécialistes de l'élimination des tatouages d'offrir les procédures d'élimination des tatouages laser les plus sûres, efficaces et accessibles en utilisant lesystème laser PicoWayMD de pointe. À ce jour, Removery a livré plus de 1,3 million de traitements dans plus de 150 studios aux États-Unis, au Canada et en Australie. Pour en savoir plus, visitez Removery.com et suivez Removery sur Instagram (@removery), TikTok (@removery) ou Facebook (@removery).

