Remise des insignes de l'Ordre de Montréal - La mairesse de Montréal honore 19 Montréalaises et Montréalais de sa plus haute distinction

MONTRÉAL, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - La mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante, a officiellement remis en main propre les insignes de l'Ordre de Montréal, la plus haute distinction montréalaise, à 19 personnalités reconnues pour leur apport unique à la métropole.

« Avoir l'occasion de remettre en personne les insignes de l'Ordre de Montréal est un grand bonheur. Il s'agit d'une occasion unique de célébrer l'œuvre de personnes exceptionnelles à qui notre Ville doit beaucoup. La force de notre métropole repose sur l'implication, la conviction et l'innovation de gens qui, comme les récipiendaires de l'Ordre de Montréal, se surpassent au quotidien, pour le bien commun. Au nom de l'ensemble de la population montréalaise, je tiens à féliciter et à remercier les nouveaux membres de l'Ordre de Montréal pour leur apport inestimable », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

Ambassadrices et ambassadeurs de la métropole, les récipiendaires de l'Ordre de Montréal se sont distingués par leur contribution importante au développement de la ville, leur apport notoire à son rayonnement national ou international, le caractère exemplaire de leur engagement au service de la communauté ou la qualité remarquable de leurs réalisations professionnelles.

« C'est un honneur pour les membres du conseil de l'Ordre de mettre en lumière de grands bâtisseurs de la société montréalaise par le biais de nos recommandations. Cette année encore, nous avons été impressionnés par la qualité de la centaine de candidatures reçues, qui montre bien la mobilisation et le dévouement de la communauté montréalaise », a souligné le co-président du conseil consultatif de l'Ordre de Montréal, Bernard Voyer.

Les récipiendaires 2020

Voici les récipiendaires qui ont été honorés aux trois grades de commandeur-commandeure (3), officier-officière (6) et chevalier-chevalière (8) pour l'année 2020.

Commandeure et commandeurs

Françoise Bertrand

Reconnue comme l'une des 100 femmes les plus influentes au Canada, gestionnaire de haut niveau dans des entreprises et des organismes phares du Québec et du Canada, Françoise Bertrand a montré la voie à une nouvelle génération de femmes, en plus d'être une source d'inspiration collective en faveur d'une société plus égalitaire. Son implication philanthropique s'est déployée autant en éducation, en culture et en santé qu'en solidarité sociale.

Guy Breton

Au cours de ses deux mandats de recteur de l'Université de Montréal, qui se classe aujourd'hui parmi les 100 meilleures universités au monde, Guy Breton a favorisé plusieurs grands projets montréalais, que ce soit le Complexe des sciences, la recherche en intelligence artificielle, la planification des soins, des services de l'enseignement et de la recherche du CHUM ou encore l'engagement de l'Université en faveur de l'équité, de la diversité et de l'inclusion.

Michel Goulet

Figure marquante de la sculpture contemporaine québécoise, Michel Goulet s'est imposé comme l'un des représentants majeurs des arts visuels de sa génération, comme en témoignent ses nombreuses expositions prestigieuses au Canada et à l'étranger. Ses sculptures-installations à échelle humaine, qui font partie du paysage urbain de plusieurs grandes villes, sont devenues emblématiques de l'espace public de la métropole.

Officières et officiers

Pierre Bruneau

Figure marquante de l'information et de la télévision, Pierre Bruneau se démarque également par son engagement philanthropique, qui a permis de grandes avancées en oncologie pédiatrique. La Fondation Charles-Bruneau, créée à Montréal en mémoire de son fils Charles et dont il a assumé la présidence pendant plus de 20 ans, est à l'origine de la construction d'un Centre et de trois unités d'hémato-oncologie pédiatriques.

Pam Davidson McLernon

En créant la Fondation du cancer du sein du Québec en 1994, Pam Davidson McLernon a permis d'améliorer la santé de millions de personnes. En plus d'informer et de soutenir les personnes atteintes du cancer du sein et leur famille, cet organisme, qui est devenu une référence en matière de levée de fonds, a permis à la communauté scientifique et médicale de développer plusieurs traitements novateurs.

Joseph Kruger II

Leader engagé, Joseph Kruger II participe au dynamisme social de Montréal en soutenant l'éducation, la recherche scientifique, la santé, la protection de l'environnement, la solidarité communautaire et l'entrepreneuriat. Sous sa direction, la Société Kruger a maintenu son siège à Montréal et s'est assuré qu'il reste le véritable centre décisionnel et opérationnel de l'entreprise et de son réseau mondial.

Guy Latraverse

Considéré comme le père de l'industrie québécoise du spectacle, Guy Latraverse a ouvert la voie à des milliers d'artistes. Au cours d'une carrière de plus de 50 ans consacrée aux arts de la scène, l'impresario, producteur et agent a représenté les plus grands noms québécois et français de la chanson et de l'humour. Guy Latraverse mène également depuis plus de 30 ans une action concertée avec l'organisme Revivre dans la démystification du trouble bipolaire.

Paul-André Linteau

Professeur émérite de l'Université du Québec à Montréal et fort d'une carrière de 50 ans au service de l'histoire montréalaise, Paul-André Linteau a formé plusieurs générations d'historiens, d'archivistes et de professionnels qui œuvrent auprès de musées ou de services patrimoniaux. Son œuvre admirable est aujourd'hui indissociable du savoir historique sur Montréal et l'évolution des grandes villes.

Lorraine Pintal

Créatrice inspirée et d'une polyvalence hors du commun, Lorraine Pintal est comédienne, metteure en scène, auteure, réalisatrice de séries dramatiques, animatrice radio et pédagogue. En proposant, année après année, une production théâtrale de la plus haute qualité, le Théâtre du Nouveau Monde est devenu, sous sa direction, une institution de classe mondiale qui concourt à faire de Montréal un pôle brillant du théâtre francophone international.

Chevalières et chevaliers

Nahid Aboumansour

Directrice générale de l'organisme Petites-Mains, qu'elle a cofondé en 1995, Nahid Aboumansour a consacré sa vie à la cause des femmes immigrantes les plus démunies en facilitant leur intégration socioprofessionnelle. Son engagement communautaire a aussi contribué à l'épanouissement d'une société harmonieuse, juste et inclusive, favorisant l'égalité entre les hommes et les femmes.

Walter Boudreau

Fervent défenseur de la musique contemporaine, compositeur, chef d'orchestre chevronné et directeur artistique de la Société de musique contemporaine du Québec, Walter Boudreau contribue de façon remarquable à faire de Montréal une métropole culturelle audacieuse et un centre respecté de création musicale en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde.

Freda Browns et Irwin Browns (nomination conjointe)

Piliers de la communauté philanthropique de Montréal depuis plus de 50 ans, Irwin et Freda Browns sont d'éminents défenseurs du développement artistique et social de Montréal. Leur soutien s'étend à de nombreuses institutions culturelles ainsi qu'aux secteurs de la santé, de l'éducation, des personnes défavorisées, de la protection des jeunes et des droits des enfants.

Elizabeth-Ann Doyle

Cofondatrice et directrice générale et artistique de MU, Elizabeth-Ann Doyle a fait de cet organisme, qui utilise l'art mural comme vecteur de transformation sociale et de revitalisation urbaine, un modèle d'instrument de démocratisation culturelle. Avec plus de 150 réalisations majeures et plus de 500 murales éducatives, MU transforme Montréal en musée singulier où l'art urbain, l'artiste et la population se rejoignent.

Vania Jimenez et Amélie Sigouin (nomination conjointe)

Avec La Maison Bleue, Vania Jimenez, médecin de famille accoucheur, et Amélie Sigouin, intervenante en petite enfance, ont démontré qu'il est possible de réduire les inégalités sociales en intervenant auprès des femmes enceintes en situation de vulnérabilité et d'avoir ainsi un impact positif sur la trajectoire de vie des tout-petits.

Monique Lefebvre

Directrice générale d'AlterGo pendant 40 ans et fondatrice du Défi sportif Alter Go, Monique Lefebvre a favorisé l'inclusion sociale en réduisant les obstacles à la pratique du sport, des loisirs et de la culture aux personnes ayant une limitation fonctionnelle et fait rayonner Montréal et ses installations sportives comme un haut lieu du sport adapté.

Donna Mergler

Professeure émérite au Département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal, Donna Mergler est mondialement reconnue pour ses travaux sur les effets toxiques des polluants environnementaux. L'audace de son questionnement et sa grande rigueur scientifique en font l'une des femmes qui ont marqué le 20e siècle en matière de science.

Brunilda Reyes

Chef de file du milieu communautaire montréalais, Brunilda Reyes s'appuie sur l'économie sociale pour améliorer la situation de personnes dépourvues de ressources économiques et sociales essentielles. Avec l'organisme Les Fourchettes de l'espoir, qui fait la promotion de la sécurité alimentaire, ou encore l'ambitieux projet de logements sociaux Un Rayon de Soleil, Mme Reyes est associée à deux exemples convaincants de l'impact bénéfique de l'économie sociale.

En raison de la pandémie, la remise de l'Ordre de Montréal, qui se tient habituellement en mai, a été reportée. La période de mise en candidature en vue de la cérémonie de l'Ordre 2022 se déroulera quant à elle au cours de l'automne 2021.

Le conseil consultatif de l'Ordre de Montréal

Le conseil consultatif de l'Ordre de Montréal est formé des membres suivants : les coprésidents, l'honorable Louise Arbour et M. Bernard Voyer; et les membres œuvrant dans divers domaines : M. Bernard Descôteaux, Mme Cadleen Désir, M. Steve Foster, Mme Monika Ille, Mme Émilie Nicolas, M. Jan-Fryderyk Pleszczynski et Mme Louise Roy.

À propos de l'Ordre de Montréal

L'Ordre de Montréal a été institué le 17 mai 2016, en legs du 375e anniversaire de Montréal. L'Ordre de Montréal prend le relais de l'Académie des Grands Montréalais, créée en 1988 par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Pour plus de renseignements sur l'Ordre de Montréal, visitez le site ville.montreal.qc.ca/ordre.

