Remise des Bourses du député de Viau

MONTRÉAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - Le Député de Viau, Frantz Benjamin, fidèle à ses engagements visant à favoriser la réussite éducative, remet des bourses totalisant 6 500,00$ à des jeunes résidents de Saint-Michel. Des bourses dans le domaine de la santé, de l'éducation et du secteur des métiers ont été octroyées à ces étudiants michelois.

Les heureux récipiendaires sont : Darlen Chacon Winter (santé), Jules Marie Benja (éducation), Max Rosalbert Jr. (métiers), El Moudden Ahmed (métier) et Léandre Jean Camille (métier). Ces personnes sont toutes des persévérants et déterminées à terminer leurs études.

Les bourses du député de Viau visent à encourager la réussite académique et l'amélioration du taux de diplomation dans le quartier Saint-Michel. Cette initiative est le fruit d'un partenariat avec le Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires et le bureau du député. « Je suis très heureux de récompenser ces jeunes résidants de Saint-Michel pour leur persévérance scolaire, leur courage et leur engagement citoyen ». M. Frantz Benjamin, député de Viau

SOURCE Circonscription de Viau

