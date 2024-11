Lancement de Saint-Michel : Quartier du livre et des écrivains

MONTRÉAL, le 25 nov. 2024 /CNW/ - C'est avec grand enthousiasme que le Député de Viau, Frantz Benjamin, Josué Corvil, conseiller municipal de Saint-Michel et Christian Toussaint, Chargé de concertation d'Espace culture à VSMS lancent Saint-Michel : Quartier du livre et des écrivains. « Fort du constat des différentes réalités de notre quartier et de la nécessité de mobiliser tous les acteurs, nous voulons à travers plusieurs actions concrètes, faire de la lecture et de la littérature en général un outil de la réussite éducative, mais aussi un levier d'intégration sociale et de développement », affirme le député de Viau.

Pour les Micheloises et les Michelois : la littérature se déploie

Ce projet visionnaire voulant rendre la littérature accessible à tous et pour tous se manifestera grâce à une étroite collaboration entre plusieurs partenaires de la communauté, afin de réaliser une série d'événements ciblés. « Et déjà Saint-Michel : Quartier du livre et des écrivains vous donne rendez-vous le 29 novembre prochain pour une première activité : Face à l'horreur, Quoi écrire et comment ?, une table ronde réunissant plusieurs écrivains au Centre des arts de la Maison d'Haïti. Saint-Michel brille par sa diversité certes, mais le livre, symbole de savoir, de culture et de liberté, nous ouvre les horizons » a déclaré monsieur Corvil.

Certaines dates ou événements comme la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur ou la journée J'achète un livre québécois seront mis à contribution dans cet effort collectif où la Bibliothèque de Saint-Michel jouera un rôle important. Pour Olivier Gougeon, directeur général du Salon du livre de Montréal : « le Salon du livre de Montréal salue cette initiative en faveur du quartier Saint-Michel qui a été le premier quartier invité d'honneur du Salon. Cette mobilisation communautaire en faveur de la littérature pourra compter sur la collaboration du Salon du livre de Montréal ».

« Faire du livre un vecteur important du développement culturel implique une collaboration accrue avec les acteurs du livre dont les écrivains et les grandes institutions et manifestations littéraires de la métropole. C'est donc cet appel à l'autre et à nous à la fois, à travers la lecture, mais aussi l'écriture et la parole que ce projet viendra élever dans notre collectivité », souligne Christian Toussaint.

