Médaille de l'Assemblée nationale du député de Viau remise à Marco Calliari

MONTREAL, le 23 juill. 2025 /CNW/ - C'est avec une immense fierté que le député de Viau, Frantz Benjamin, a remis aujourd'hui la Médaille de l'Assemblée nationale à Marco Calliari, artiste bien connu de la scène québécoise et grand ambassadeur du quartier Saint-Michel. Né au Québec, plus précisément dans le quartier Saint-Michel, de parents italiens, Marco Calliari est chanteur et guitariste. Membre fondateur du groupe heavy metal québécois Anonymous créé en 1989, il quitte le groupe en 2006 pour se consacrer à une carrière solo.

Marco qui a grandi et qui réside encore dans le quartier Saint-Michel, reste toujours attaché à ce quartier et contribue grandement à sa revitalisation. Actif sur scène, mais également impliqué dans sa communauté, Marco est porte-parole de nombreux événements et organismes. « Allié incontournable de la communauté, sa musique en français ou en italien traduit profondément le vécu ou la mémoire de milliers de Québécois. Fier représentant du Québec sur différentes scènes internationales, Marco Calliari est un modèle pour des générations de jeunes ici comme à l'étranger », a déclaré le Frantz Benjamin.

« Je salue aujourd'hui la belle trajectoire de l'artiste qui a toujours su nous émerveiller par son talent et sa parole citoyenne. Marco est un fier Michelois qui a été dans plusieurs combats relatifs au vivre ensemble et la qualité de vie des Micheloises et Michelois. Il nous rappelle à chaque fois, à travers son art, l'importance de la culture pour bâtir des ponts », a souligné le député de Viau.

