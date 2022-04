Remise d'une somme record à Centraide Duplessis par ArcelorMittal et ses employés de Fermont et Port-Cartier

« La pauvreté et l'exclusion sociale ne prennent jamais de pause et les organismes communautaires accomplissent un travail colossal dans le quotidien de ceux et celles qui sont moins favorisés. Je suis extrêmement fier qu'avec nos employés, nous puissions permettre à Centraide Duplessis de répondre encore plus aux besoins grandissants dans toute la région. Faire partie de la collectivité nord-côtière, ce n'est pas seulement y habiter ou y travailler, c'est aussi faire preuve d'entraide et de sensibilité face aux autres. Un merci sincère à tous nos employés et à l'équipe de collecte qui a fait un travail extraordinaire », a déclaré Mapi Mobwano, président et chef de la direction d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada.

« Pour nous, faire notre part pour les organismes de la Côte-Nord est quelque chose qui fait partie de notre ADN. Le simple fait de remettre une somme record cette année démontre cet attachement et cette solidarité envers la région qui caractérisent si bien nos membres. Centraide Duplessis contribue à l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens et la réponse de nos membres et d'ArcelorMittal illustre toute notre reconnaissance et notre confiance envers Centraide », a commenté Marc Duchaine, permanent syndical des Métallos pour la Côte-Nord, Bas St-Laurent, Gaspésie et les Îles de la Madeleine.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c

Filiales de ArcelorMittal, chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 500 personnes, faisant d'ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord.

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

SOURCE ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Renseignements: Annie Paré, directrice, Communications | ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c., [email protected]; Marc Duchaine, permanent syndical des Métallos pour la Côte-Nord, Bas St-Laurent, Gaspésie et les Îles de la Madeleine | Syndicat des Métallos, [email protected]