Certains Canadiens mettent leurs plans d'accession à la propriété sur pause alors que les propriétaires prévoient des rénovations

MONTRÉAL, le 29 juin 2021 /CNW/ - Comme de nombreux Canadiens ont travaillé principalement à la maison au cours des 16 derniers mois, plusieurs prévoient d'investir dans des rénovations domiciliaires cette année. Toutefois, en ce qui a trait au marché de l'habitation, moins de Canadiens se fixent comme objectif l'accession à la propriété, selon le dernier sondage de BMO sur l'amélioration des finances.

Mené par Ipsos, le sondage a mis en lumière les réalités suivantes :

Les rénovations sont à la hausse, 62 pour cent des propriétaires canadiens prévoyant des rénovations domiciliaires cette année. Lorsque l'on s'attarde à certaines villes, les propriétaires de Toronto sont les plus susceptibles d'investir dans des rénovations domiciliaires à 63 pour cent, suivis de ceux de Montréal et de Vancouver (59 pour cent et 58 pour cent, respectivement).

sont les plus susceptibles d'investir dans des rénovations domiciliaires à 63 pour cent, suivis de ceux de Montréal et de (59 pour cent et 58 pour cent, respectivement). Quarante-quatre pour cent des Canadiens ont indiqué qu'ils prévoient de dépenser plus en rénovations domiciliaires qu'ils ne l'avaient fait l'année précédente. Près de la moitié (47 pour cent) prévoient d'utiliser des liquidités pour payer les rénovations; une carte de crédit ou une marge de crédit sont deux autres options citées par les répondants (24 pour cent et 16 pour cent, respectivement).

Compte tenu de l'état du marché de l'habitation au Canada et du fait que les acheteurs s'attendent à une hausse des prix, certains Canadiens remettent à plus tard leurs plans de propriété. Seulement 22 pour cent ont indiqué que l'accession à la propriété était un objectif financier, soit un recul de trois points de pourcentage par rapport à janvier de cette année.

« Nous avons vu beaucoup de changements se produire sur le marché du logement depuis le début de la pandémie - de faibles taux d'intérêt records, une demande incroyable et une augmentation significative du nombre de personnes travaillant à domicile. Dans l'ensemble, ce contexte incite les propriétaires à investir dans leur maison actuelle au lieu de chercher à déménager, a indiqué Hassan Pirnia, chef, Produits de crédit aux particuliers et de financement à l'habitation, BMO Banque de Montréal. Pour les Canadiens qui planifient des rénovations, il est utile de parler à un planificateur financier ou à un conseiller hypothécaire pour établir un budget et s'assurer que les économies à long terme ne sont pas touchées. Nos équipes s'attardent également à aider les acheteurs d'une première habitation à accéder au marché. Nous travaillons avec eux pour leur fournir des plans sur mesure et avons des ressources disponibles comme des calculateurs de capacité financière et la préautorisation en ligne pour les aider à comprendre ce qu'ils peuvent se payer. »

Excédent d'épargne

La pandémie a permis à certains Canadiens de cumuler un montant substantiel d'épargne excédentaire. Selon le sondage, les Canadiens se divisent en deux camps en ce qui concerne leurs plans d'utilisation de cet argent :

Camp de l'épargne : Plus d'un tiers des Canadiens affectent l'argent à l'épargne. Trente-six pour cent ont déclaré qu'ils utiliseraient l'argent pour augmenter leur épargne-retraite et 34 pour cent prévoient de placer l'argent dans un fonds d'urgence ou un compte d'épargne.

Plus d'un tiers des Canadiens affectent l'argent à l'épargne. Trente-six pour cent ont déclaré qu'ils utiliseraient l'argent pour augmenter leur épargne-retraite et 34 pour cent prévoient de placer l'argent dans un fonds d'urgence ou un compte d'épargne. Camp de la dépense : D'autre part, certains Canadiens prévoient d'abord de dépenser, plaçant les vacances en tête de liste (31 pour cent). Vingt-neuf pour cent prévoient d'utiliser l'argent qu'ils ont mis de côté pour faire des rénovations domiciliaires, un quart prévoient d'utiliser l'argent pour investir en bourse et 15 pour cent vont investir dans l'achat d'une voiture.

BMO offre les trucs et conseils suivants aux propriétaires qui prévoient des rénovations cette année :

Solidifiez vos finances et respectez un budget : Rénover une maison peut être coûteux. Lors de la planification d'une rénovation, il est important d'avoir un budget en tête et de le respecter le plus possible, tout en évitant de puiser dans l'épargne à plus long terme. Par ailleurs, des coûts imprévus peuvent survenir une fois la rénovation commencée; donc une bonne règle de base est de mettre de côté environ 15 pour cent du coût total de la rénovation comme fonds d'urgence. Comme option de prêt flexible pour vous aider, pensez à la MargExpress sur valeur domiciliaire de BMO. Cette option offre un accès rapide aux fonds et la souplesse de puiser dans la valeur nette accumulée dans la maison.

Rénover une maison peut être coûteux. planification d'une rénovation, il est important d'avoir un budget en tête et de le respecter le plus possible, tout en évitant de puiser dans l'épargne à plus long terme. Par ailleurs, des coûts imprévus peuvent survenir une fois la rénovation commencée; donc une bonne règle de base est de mettre de côté environ 15 pour cent du coût total de la rénovation comme fonds d'urgence. Comme option de prêt flexible pour vous aider, pensez à la MargExpress sur valeur domiciliaire de BMO. Cette option offre un accès rapide aux fonds et la souplesse de puiser dans la valeur nette accumulée dans la maison. Cherchez à améliorer la valeur de la maison : Lorsque vous envisagez des rénovations, il est judicieux de penser à la façon dont elles amélioreront la valeur de la maison. En règle générale, les rénovations de cuisine et de salle de bain offriront le meilleur rendement du capital investi. Pour favoriser la valeur de la maison, faites preuve de diligence raisonnable vis-à-vis de tous les entrepreneurs et apportez un soin minutieux aux matériaux et aux finitions.

Lorsque vous envisagez des rénovations, il est judicieux de penser à la façon dont elles amélioreront la valeur de la maison. En règle générale, les rénovations de cuisine et de salle de bain offriront le meilleur rendement du capital investi. Pour favoriser la valeur de la maison, faites preuve de diligence raisonnable vis-à-vis de tous les entrepreneurs et apportez un soin minutieux aux matériaux et aux finitions. Rénovez pour redonner (et récupérer) : En faisant des rénovations qui rendent la maison plus efficace, les propriétaires peuvent maintenant commencer à récupérer de l'argent. La Subvention canadienne pour des maisons plus vertes du gouvernement du Canada offre aux propriétaires des subventions pouvant atteindre 5 000 $ pour apporter des améliorations écoénergétiques telles que l'amélioration de l'isolation ou des plaques de toiture, ou l'installation d'un chauffe-eau à haute efficacité ou de panneaux solaires. De plus, les propriétaires admissibles peuvent également recevoir jusqu'à 600 $ pour payer une évaluation ÉnerGuide de l'efficacité énergétique de leur maison.

Pour en savoir plus sur la MargExpress sur valeur domiciliaire de BMO en vue d'entreprendre des rénovations, visitez le site https://www.bmo.com/principal/particuliers/prets-hypothecaires/margexpress-sur-valeur-domiciliaire/.

À propos de l'Indice d'amélioration des finances de BMO

Lancé en février 2021, l'Indice d'amélioration des finances de BMO est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens : l'argent.

Le sondage dont il est question dans le présent document a été mené au Canada du 8 au 19 avril 2021. Un échantillon de 3 406 adultes âgés de 18 ans et plus a été recueilli dans cette vague. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 950 milliards de dollars au 30 avril 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : Marie-Catherine Noël, [email protected], 514-877-8224