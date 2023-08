Remise à l'eau obligatoire des petits saumons dans plusieurs rivières du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Capitale-Nationale et de la Côte-Nord

QUÉBEC, le 2 août 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce que les adeptes de la pêche devront, à compter du 3 août 2023, remettre à l'eau les petits saumons, c'est-à-dire les individus mesurant moins de 63 centimètres, capturés dans les rivières ou parties de rivières suivantes :

Côte-Nord

Rivière des Escoumins

Rivière Godbout

Rivière Laval

Rivière Pentecôte

Rivière aux Rochers

Rivière de la Trinité

Capitale-Nationale

Rivière du Gouffre

Rivière Malbaie

Rivière Montmorency (entre le pied de la chute Montmorency et l'emprise nord de la route 138)

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Rivière à Mars

Rivière Sainte-Marguerite principale (incluant rivière Bras des Murailles)

principale (incluant rivière Bras des Murailles) Rivière Sainte-Marguerite Nord-Est

Puisque la remise à l'eau des grands saumons était déjà obligatoire dans les rivières concernées par cette annonce, tout saumon atlantique capturé à la pêche sportive devra être remis à l'eau jusqu'à la fin de la saison de pêche dans les rivières précédemment mentionnées.

Cette mesure favorisera la pérennité de ces populations de saumons et s'inscrit dans un contexte de faible abondance de petits saumons dans ces régions du Québec cette année. Cette décision a été accueillie favorablement par les organismes gestionnaires des activités de pêche sur les rivières concernées.

Le Ministère tient à rappeler l'obligation, pour les adeptes de la pêche, de respecter la réglementation en vigueur dans chacune des rivières. Mentionnons à ce sujet que la remise à l'eau des saumons capturés à la pêche sportive était déjà obligatoire dans certaines rivières des zones de pêche 27 et 28. Pour obtenir davantage d'information à ce sujet, les pêcheurs sont invités à consulter la réglementation disponible en ligne.

Pour obtenir plus d'information sur la gestion du saumon et sur le bilan des cinq premières années de la mise en œuvre du plan de gestion, les adeptes de la pêche sont invités à consulter le Plan de gestion du saumon atlantique 2016 et le Bilan cinq ans suivant la mise en œuvre du Plan de gestion du saumon atlantique 2016.

Le Ministère encourage la population à poursuivre sa collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage au numéro sans frais 1 800 463-2191 ou à [email protected]. Ce service est gratuit et confidentiel.

