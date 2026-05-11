Remettre les familles au cœur des priorités du Québec

Le Réseau pour un Québec Famille émet deux recommandations en vue des élections 2026

BROSSARD, QC, le 11 mai 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine québécoise des familles, qui se tient du 11 au 17 mai sous le thème « Porter plusieurs chapeaux, c'est aussi ça, la famille! », le Réseau pour un Québec Famille (RPQF) rend publiques deux recommandations structurantes à l'intention des partis politiques en vue des élections provinciales de 2026, visant à mieux répondre aux réalités familiales contemporaines.

Alors que les familles québécoises assument une multiplicité de rôles, leurs réalités ont profondément évolué au cours des dernières décennies. Depuis l'adoption de la Politique familiale du Québec en 1997, les enjeux qui les touchent -- emploi, santé, éducation, logement, proche aidance, etc. -- se sont complexifiés et sont aujourd'hui étroitement interreliés.

Or, les interventions publiques demeurent encore trop souvent fragmentées, ce qui limite leur portée et leur efficacité. « Les réalités familiales traversent l'ensemble des sphères de la société. C'est pourquoi nos politiques publiques doivent être pensées de façon plus cohérente et intégrée pour mieux répondre aux besoins des familles. », souligne Corinne Vachon Croteau, directrice générale du RPQF.

Deux recommandations concrètes pour mieux soutenir les familles

Fruit d'un travail concerté avec ses membres issus de divers secteurs, le RPQF propose deux mesures structurantes pour passer à l'action:

1. Doter le Québec d'une politique familiale explicite, transversale et inclusive

Le RPQF recommande d'actualiser la politique familiale du Québec afin d'en faire un cadre de référence évolutif, fondé sur une approche systémique et intergénérationnelle de la famille. Alors que cette politique existe depuis bientôt 30 ans, il apparaît aujourd'hui essentiel de procéder à sa mise à jour afin qu'elle reflète les réalités contemporaines des familles québécoises.

Une telle politique doit tenir compte de l'ensemble des réalités familiales, en articulant des mesures universelles et ciblées selon les besoins spécifiques, afin d'assurer une équité réelle entre les familles et sur l'ensemble du territoire. Elle doit également couvrir l'ensemble des trajectoires de vie -- de la périnatalité à la fin de vie-- et reconnaître la famille comme un système influencé par de multiples facteurs.

Concrètement, le RPQF propose de se doter d'un cadre d'action commun, de renforcer la collaboration entre les acteur(-trice)s concerné(e)s et de faire de l'accès aux services un principe transversal et mesurable.

Cette actualisation doit également s'inscrire dans une démarche collective, appuyée sur la diversité des expertises de l'écosystème famille.

2. Relancer un programme d'accompagnement des employeurs en conciliation famille-travail

Le RPQF recommande également de relancer un programme d'accompagnement des employeurs, inspiré du Programme de soutien financier en conciliation famille-travail (PSF-CFT) du ministère de la Famille, dont les retombées ont été largement démontrées. Pourtant, malgré son efficacité, le programme n'a pas été reconduit depuis 2023.

Avec un budget annuel inférieur à 2 millions de dollars, ce programme a permis de soutenir entre 60 et 80 organisations par année, rejoignant des milliers de travailleurs(-euses) à travers le Québec.

Ces démarches ont contribué à améliorer l'attractivité et la rétention de la main-d'œuvre, à transformer durablement les pratiques organisationnelles et à soutenir la qualité de vie des employé(e)s et de leurs familles.

« Soutenir les familles, c'est aussi soutenir les milieux de travail et l'économie du Québec. Les solutions existent, elles ont fait leurs preuves, et elles sont à portée de main », ajoute Mme Vachon Croteau.

Une invitation à poser des gestes concrets

À quelques mois des élections provinciales, le RPQF invite les partis politiques à faire de la famille une priorité et à intégrer ces recommandations dans leurs engagements.

« Les familles méritent plus que des promesses. Elles ont besoin de mesures concrètes, cohérentes et adaptées à leur réalité », conclut Mme Vachon Croteau.

Des activités partout au Québec pour souligner la Semaine québécoise des familles

Dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, une foule d'activités sont proposées partout au Québec pour souligner, célébrer et mettre en valeur les familles. Le public est invité à participer à un webinaire sur les réalités familiales d'aujourd'hui, à prendre part à un concours de dessin avec des prix à gagner et à découvrir du contenu exclusif diffusé sur les plateformes numériques du RPQF. Des activités sont également portées notamment par des organismes, des municipalités et des bibliothèques à travers le Québec.

Pour découvrir la programmation complète et participer aux activités, cliquer ici.

Pour consulter les recommandations complètes, cliquer ici.

À propos du Réseau pour un Québec Famille

Le Réseau pour un Québec Famille est un organisme provincial d'influence, de concertation et de renforcement de capacités. Il est composé de réseaux, de regroupements et d'associations d'organismes de secteurs variés, préoccupés par le bien-être des familles. Sa mission est de favoriser et contribuer à l'implantation d'innovations, d'actions, de conditions, de mesures et de politiques, collectives ou organisationnelles, en faveur de l'épanouissement, du bien-être et de la qualité de vie de tous les membres de la famille.

Il travaille en étroite collaboration avec ses membres et des partenaires issus de secteurs variés et les familles elles-mêmes, incluant le milieu du travail via son initiative Concilivi, vers cet objectif commun.

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SOURCE Réseau pour un Québec Famille

Renseignements: Josée Massicotte, 514 915-0511, [email protected]