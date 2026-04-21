Reconnaître les besoins des grands-parents en conciliation famille-travail

Plus d'un grand-parent en emploi sur trois soutient sa famille par nécessité, selon un sondage Léger

MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - Pour de nombreuses familles qui jonglent avec les aléas du quotidien, les grands-parents constituent souvent la première ligne de soutien, qu'il s'agisse d'aller chercher un enfant à la garderie, d'offrir du répit ou d'absorber les imprévus. Pourtant, lorsque ces grands-parents sont eux-mêmes sur le marché du travail, leurs besoins en conciliation famille-travail demeurent encore trop peu reconnus, comme le révèle un récent sondage.

Le coup de sonde, mené pour le compte de Concilivi, une initiative du Réseau pour un Québec Famille, montre que l'implication des grands-parents auprès de leurs petits-enfants ou de leur famille constitue une réalité hebdomadaire pour environ 36 % d'entre eux. Plus largement, 62 % considèrent que le fait d'offrir un soutien logistique à leurs enfants, eux-mêmes parents, est central à leur rôle. Si la majorité indique s'impliquer principalement par choix, 36 % affirment le faire aussi par nécessité, notamment en raison d'enjeux de conciliation famille-travail vécus par les parents, d'un manque d'accès à certains services, d'une tâche trop lourde ou dans le cas de familles monoparentales.

« Les grands-parents, par leur proximité avec la famille, sont souvent la première ressource qui vient en aide lorsqu'un imprévu survient, qu'un rendez-vous médical s'ajoute à l'horaire, qu'il faut venir garder quelques heures ou offrir un peu de répit, par exemple. Cet apport essentiel enrichit la vie des familles », soutient Corinne Vachon Croteau, directrice générale du Réseau pour un Québec Famille.

Élargir la notion de conciliation famille-travail

Parmi les motifs qui limitent la capacité des grands-parents à s'impliquer autant qu'ils le souhaiteraient auprès de leurs petits-enfants, les contraintes liées au travail arrivent au premier rang chez ceux qui occupent un emploi, citées par 45 % de ces derniers. Cette présence auprès des petits-enfants prend plusieurs formes. Sur une base mensuelle, 48 % des grands-parents réalisent des activités éducatives avec eux, 43 % les gardent, 28 % les accompagnent à des activités récréatives, 26 % vont les reconduire ou les chercher à la garderie ou à l'école, 24 % réalisent des activités sportives et 23 % des activités culturelles.

« Cette façon d'être présents dans la vie de leurs petits-enfants et de leur famille amène inéluctablement à se questionner sur leurs besoins en conciliation famille-travail lorsqu'ils sont en emploi », indique Corinne Vachon Croteau. D'ailleurs, 18 % des grands-parents en emploi interrogés dans le sondage indiquent que leur propre conciliation famille-travail est difficile.

Inclure les grands-parents dans les politiques de conciliation famille-travail

Parmi les mesures qui soutiendraient le mieux cette conciliation, celles qui sont le plus fréquemment mentionnées sont l'accès à des congés payés pour responsabilités familiales (22 %), des horaires flexibles (15 %), un aménagement ou une réduction du temps de travail (12 %), de la flexibilité dans le choix des vacances (12 %) ou la possibilité de fractionner les jours de congé (10 %).

« Les solutions permettant de soutenir la conciliation famille-travail des grands-parents ne sont pas forcément différentes de celles répondant aux besoins des parents, mais il est important que les employeurs reconnaissent pleinement leur réalité et leur donnent un accès réel aux mesures déjà en place », affirme Corinne Vachon Croteau.

À ce sujet, le sondage révèle une zone grise : 33 % des grands-parents sondés indiquent que les mesures de conciliation de leur employeur leur sont accessibles, tandis que 21 % affirment le contraire et que 25 % disent ne pas le savoir.

Sensibiliser et accompagner les employeurs

Selon Corinne Vachon Croteau, ces résultats soulignent l'opportunité d'entreprendre un dialogue avec les employeurs au sujet de la réalité des grands-parents. C'est le mandat que s'est donné Concilivi qui, avec le soutien du ministère de la Famille, a mis en place une initiative visant la conciliation famille-travail des grands-parents.

« Plusieurs organisations se soucient déjà de l'attraction et du maintien en emploi des travailleurs expérimentés et mettent des actions en place en la matière. Dans le cas des grands-parents, l'enquête met en lumière un nouveau levier pour y parvenir: la conciliation famille-travail », soutient-elle.

Pour consulter les résultats complets du sondage :

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À propos de Concilivi

Concilivi, initiative du Réseau pour un Québec Famille, a pour mission de promouvoir et de soutenir la mise en place de mesures, politiques et innovations - collectives ou organisationnelles - qui favorisent l'épanouissement, le bien-être et la qualité de vie des familles, notamment par la conciliation famille-travail (CFT).

Pour ce faire, Concilivi renforce les capacités des organisations en générant et partageant des connaissances, et en accompagnant l'évolution des pratiques, notamment par le Sceau Concilivi et ses formations. L'initiative agit également comme catalyseur de collaborations et de partenariats, tout en misant sur son expertise CFT à travers le plaidoyer et les avis-conseils.

L'objectif de Concilivi : mobiliser l'ensemble de l'écosystème pour faire de la conciliation famille-travail un levier durable au service des familles et des milieux de travail.

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Méthodologie du sondage

L'étude a été réalisée au moyen d'un sondage Web auprès de 2 008 grands-parents québécois d'enfants de moins de 18 ans, dont 1 006 actuellement en emploi, pouvant s'exprimer en français ou en anglais. Les données ont été collectées du 8 au 19 janvier 2026. Les résultats ont été pondérés selon le genre, l'âge, la langue maternelle, la région et le niveau de scolarité, à partir de la base administrative du sondage, de manière à les rendre représentatifs de la population à l'étude. À titre comparatif, un échantillon probabiliste de 2 008 répondant(e)s comporterait une marge d'erreur maximale de ± 2,2 %, et ce 19 fois sur 20.

SOURCE Réseau pour un Québec Famille

Renseignements : Josée Massicotte, 514 915-0511, [email protected]