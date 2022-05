WILLIAMS LAKE, BC, le 25 mai 2022 /CNW/ - Pour faire progresser la réconciliation, il faut s'attaquer à la fois au racisme systémique et à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale. La population canadienne sait qu'il est nécessaire de soutenir des services de justice communautaire adaptés à la culture et dirigés par des Autochtones pour parvenir à un changement systémique.

Aujourd'hui, Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada, Taleed Noormohamed, député de Vancouver Granville, et Violet Fuller, directrice générale de la Yeqox Nilin Justice Society (YNJS), ont annoncé l'octroi d'un financement pour remédier à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale et fournir des services de justice communautaire aux Autochtones à Williams Lake, en Colombie-Britannique.

La pandémie de COVID-19 a profondément touché les communautés autochtones, et ses effets continueront de se faire sentir dans les années à venir. Les communautés autochtones au Canada ont constaté une augmentation des problèmes de toxicomanie, de santé mentale et d'itinérance - des facteurs connus pour contribuer à des taux plus élevés de criminalité et d'incarcération.

Pour remédier à la surreprésentation des Autochtones dans le système judiciaire de la région de Cariboo-Chilcotin, la YNJS lance les services d'assistance postpénale Gladue qui mettent en œuvre les recommandations du plan de guérison découlant des rapports de type Gladue et des procédures judiciaires autochtones. Parmi ces services, mentionnons du counseling, des séances avec des aînés et des activités culturelles. Avec un soutien supplémentaire pour les services d'assistance postpénale Gladue, la YNJS sera mieux outillée pour venir en aide à un plus grand nombre de personnes et pour offrir un meilleur accès à des processus de justice culturellement informés.

La YNJS fournit également des services de justice qui favorisent les approches traditionnelles de la justice et le rétablissement de la paix, notamment des processus de justice réparatrice, des services de soutien aux jeunes et aux adultes, et des services aux victimes. Un soutien continu à ces services est essentiel pour promouvoir des processus de justice traditionnels et adaptés à la culture au sein des communautés autochtones.

Afin de soutenir le travail de la YNJS, le ministère de la Justice Canada fournit un financement de 984 538 $ sur une période de cinq ans dans le cadre de son Programme de justice autochtone. Ce montant comprend 409 750 $ sur une période de cinq ans pour soutenir la prestation des services d'assistance postpénale Gladue, 74 788 $ sur une période de trois ans pour le financement de l'intégrité du programme afin de répondre à la demande accrue de services de justice communautaire, et 500 000 $ sur une période de cinq ans pour la prestation continue de services de justice communautaire aux Premières Nations de la région de Cariboo-Chilcotin, en Colombie-Britannique.

Une partie de ce financement est fournie dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada à accroître l'application des principes de l'arrêt Gladue dans le système de justice pénale afin de traiter les facteurs systémiques qui contribuent à la surreprésentation des Autochtones. Cet engagement s'inscrit dans le cadre d'une initiative clé visant à traiter le racisme systémique dans le système de justice pénale dans La voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées du gouvernement du Canada. Cet investissement soutient également les efforts du gouvernement du Canada pour faire progresser la réconciliation et répondre aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation (CVR).

« La résilience fait revivre notre guérison traditionnelle en donnant du pouvoir à notre peuple. Le financement destiné aux services d'assistance postpénale Gladue permettra à la Yeqox Nilin Justice Society d'accroître ses ressources et services. Nos clients auront ainsi plus de chances de trouver les ressources nécessaires pour élaborer leur plan de guérison et réussir leur passage devant le tribunal autochtone. »

Violet Fuller, directrice générale

Yeqox Nilin Justice Society

« Les peuples autochtones sont surreprésentés de façon alarmante dans le système de justice pénale du Canada. En appuyant des services de justice autochtone, comme le programme d'assistance postpénale Gladue, nous contribuons à apporter des changements systémiques afin de lutter contre cette réalité inacceptable. Par ailleurs, le financement des programmes de justice communautaire dirigés par des Autochtones soutiendra nos efforts pour améliorer l'accès à la justice et l'équité dans notre système de justice pénale et pour faire avancer notre travail visant à répondre à la tragédie nationale des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ disparues et assassinées. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

Faits en bref

La YNJS est au service des Premières Nations Tsilhqot'in et Ulkatcho Nuxalk Dakelh, situées dans la région de Cariboo-Chilcotin, en Colombie-Britannique. Elle cherche à renforcer les approches traditionnelles de la justice et le rétablissement de la paix.

Dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020, le gouvernement du Canada a investi 49,3 millions de dollars pour appuyer la mise en œuvre des principes de l'arrêt Gladue dans le système de justice du Canada , ainsi que des interventions dirigées par les peuples autochtones afin de contribuer à réduire la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale. L'aide apportée à la YNJS pour ses services d'assistance postpénale Gladue fait partie de cet investissement plus important.

a investi 49,3 millions de dollars pour appuyer la mise en œuvre des principes de l'arrêt dans le système de justice du , ainsi que des interventions dirigées par les peuples autochtones afin de contribuer à réduire la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale. L'aide apportée à la YNJS pour ses services d'assistance postpénale Gladue fait partie de cet investissement plus important. La mise en œuvre des principes de l'arrêt Gladue dans le système judiciaire répond aux appels à l'action 30, 31 et 38 de la CVR et aux appels à la justice 5.11, 5.15 et 5.16 de l'Enquête nationale sur les FFADA.

