Remboursement des CPAP : les efforts de l'Association pulmonaire du Québec récompensés !

MONTRÉAL, le 22 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Ce matin, l'Association pulmonaire du Québec était aux côtés de Monsieur Sylvain Gaudreault, député du Parti Québécois, accompagnée par Anthony Kavanagh, porte-parole de l'Association et par le docteur Sériès de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour rappeler au gouvernement la nécessité d'élargir le remboursement des appareils permettant de traiter l'apnée du sommeil.

Lors du point presse qui s'est déroulé à l'Assemblée nationale du Québec, Monsieur Gaudreault et l'Association pulmonaire ont tous deux déploré le fait que de nombreux patients atteints d'apnée du sommeil ne peuvent pas avoir accès aux traitements car ceux-ci demeurent trop dispendieux. Anthony Kavanagh a, quant à lui, rappelé les effets secondaires indésirables qu'il a dû surmonter à cause de cette maladie qui touche 1 Québécois sur 20 : « j'ai souffert de perte de mémoire, de dépression, de changements d'humeur (…) et j'en étais arrivé à un point ou je ne pouvais même plus supporter mon poids d'humanité ».

Dans l'après-midi, le gouvernement a finalement adopté la proposition du Parti Québécois : il a confirmé l'élargissement de la couverture publique de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) pour les appareils CPAP, après un travail avec le comité formé récemment par le gouvernement et constitué du Ministère de la Santé et des Services sociaux, de médecins, de gestionnaires et de l'Association des pneumologues du Québec. Le gouvernement s'est également engagé à consulter l'Association pulmonaire du Québec durant les travaux futurs de ce comité.

L'Association est fière de pouvoir travailler de concert avec le gouvernement pour aider les Québécois atteints d'apnée du sommeil à maintenir leur qualité de vie. Comme Anthony Kanavagh, elle est convaincue que cette annonce sera prise comme un véritable cadeau pour les patients. Elle remercie Monsieur Gaudreault, Anthony Kavanagh ainsi que le docteur Sériès pour leur implication.

SOURCE Association pulmonaire du Québec

Renseignements: Maude Riout, Coordonnatrice aux communications, maude.riout@pq.poumon.ca, 514-287-7400 #239

Related Links

www.pq.poumon.ca