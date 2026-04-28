Mise à jour économique 2026 : L'APCHQ salue les efforts du gouvernement fédéral en matière d'habitation et de construction résidentielle

MONTRÉAL, le 28 avril 2026 /CNW/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) salue les mesures annoncées dans la mise à jour économique fédérale présentée par l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances du Canada. Elles témoignent d'une volonté de réduire les coûts de construction et d'accélérer les mises en chantier de logements neufs.

Présente au huis clos à Ottawa, l'APCHQ a notamment salué :

La bonification de plus de 7 milliards de dollars du Programme de prêts pour la construction d'appartements de la SCHL pour accélérer la construction de milliers de logements, et la modification des règles d'assurance hypothécaire pour simplifier l'accès au financement pour les constructeurs de logements locatifs.

La création du programme Une Équipe Canada forte facilitant l'accès aux métiers de la construction aux personnes de moins de 30 ans et offrant des subventions salariales pouvant atteindre 10 000 $ pour aider à embaucher, former et maintenir en poste des apprenti•e•s.

La prolongation de la période de grâce du Régime d'accession à la propriété, passant de deux à cinq ans, pour les personnes qui auront effectué leur premier retrait entre janvier 2026 et décembre 2028.

L'investissement de 42 millions de dollars en recherche pour moderniser et simplifier le Code national du bâtiment, notamment pour la construction hors site, et aider les entreprises de la construction à adopter des technologies et des pratiques modernes.

« L'APCHQ salue les efforts du gouvernement fédéral pour stimuler l'offre de logements et reconnaît sa volonté de faire de l'habitation une priorité. Il importe toutefois de poursuivre sur cette lancée avec des mesures concrètes, prévisibles et adaptées aux réalités du terrain. Rappelons qu'au Québec, 100 000 logements devront être construits chaque année d'ici 2035 pour rétablir l'abordabilité. L'Association réitère sa volonté de collaborer avec les gouvernements afin de lever les freins à la construction et d'accélérer les mises en chantier », souligne l'APCHQ.

L'APCHQ rappelle cependant que d'autres mesures demeurent essentielles pour accélérer les mises en chantier et favoriser l'accès à la propriété, notamment :

Investir massivement dans les infrastructures en eau potable soutenant la construction d'habitations au Québec;

Réinvestir les dividendes annuels de la SCHL afin de réaliser des investissements directs dans le logement hors marché;

Faire du RAP ou du CÉLIAPP des régimes intergénérationnels, afin de permettre aux parents de contribuer à la mise de fonds de leur•s enfant•s;

Relancer l'Incitatif à l'achat d'une première propriété de la SCHL, en bonifiant les critères d'admissibilité et de remboursement.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) est un organisme privé à but non lucratif qui, à travers son réseau et ses associations régionales, représente et soutient plus de 28 000 entreprises de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. Elle est, depuis 1995, l'Association patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom des employeurs du secteur de la construction résidentielle. L'APCHQ a pour mission d'être une actrice de changement rassembleuse au bénéfice de la société québécoise et agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

SOURCE APCHQ inc.

Renseignements : Cyriaque Gaborieau, Conseiller en relations médias et affaires publiques, Cellulaire : 514 237-7096, [email protected]