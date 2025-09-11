Remaniement ministériel - La présidente de la FIPEQ-CSQ réagit à la nomination de la nouvelle ministre de la Famille

MONTRÉAL, le 11 sept. 2025 /CNW/ - « La reconnaissance des services éducatifs à la petite enfance comme premier maillon de l'éducation et des intervenantes pour le travail éducatif de première ligne qu'elles font doit être la priorité de la nouvelle ministre. Sa réflexion doit porter sur la qualité des services offerts dans notre réseau éducatif, qui est une étape fondamentale pour notre système d'éducation au Québec. »

Anne-Marie Bellerose, présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ), affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), félicite Madame Kateri Champagne-Jourdain, pour sa nomination à la tête du ministère de la Famille du Québec et profite de l'occasion pour lui rappeler l'importance des enjeux liés à la petite enfance.

Un développement cohérent

La présidente de la FIPEQ-CSQ souligne par ailleurs que : « Nous attendons de la nouvelle ministre un développement du réseau cohérent, qui prend en compte les besoins réels et l'expertise terrain de nos intervenantes. Nous souhaitons également qu'elle privilégie la poursuite du développement du réseau pour répondre aux besoins urgents, et ce, par la conversion de places en centres de la petite enfance (CPE) et en milieux familiaux régis et subventionnés ».

Une pénurie qui perdure

À ce sujet, « le réseau de la petite enfance fait face à une pénurie criante de personnel qualifié, alors qu'il est déjà à bout de souffle. L'avenir de nos enfants repose avant tout sur la qualité des services offerts et cela commence par la proposition de solutions concrètes, qui soutiennent réellement nos équipes éducatives, et qui assurent une relève dans le milieu », explique la leader syndicale.

Une année qui s'annonce chargée

En terminant, Anne-Marie Bellerose rappelle à la nouvelle ministre que des dossiers importants seront discutés au cours des prochains mois, notamment avec le dépôt du projet de loi visant à renforcer la laïcité dans les services éducatifs, la question de l'allégement des tâches administratives dans le réseau de la petite enfance, ainsi que la suspension temporaire de la directive visant à retirer des centaines d'enfants d'immigrants des services éducatifs et à leur retirer le droit à une place à contribution réduite.

« Notre fédération souhaite être entendue par la ministre lors des débats entourant ces questions fondamentales. Il est essentiel qu'elle tienne compte de la réalité des intervenantes et de leur expérience avant de prendre des décisions et de faire le point sur des dossiers qui impactent directement les parents et les enfants du Québec. Nous sommes donc prêtes à amorcer une collaboration constructive avec la nouvelle ministre », souligne la présidente.

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente plus de 12 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

