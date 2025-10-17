Marche mondiale des femmes 2025 - La FIPEQ-CSQ participera à la Marche mondiale des femmes 2025

MONTRÉAL, le 17 oct. 2025 /CNW/ - « Le contexte politique actuel nous rappelle que les droits des femmes demeurent fragiles et qu'aucune victoire n'est définitivement acquise. Il est essentiel de continuer à se mobiliser pour les protéger, particulièrement dans un contexte social de plus en plus polarisé et où les récentes décisions gouvernementales viennent fragiliser nos luttes féministes ».

À l'occasion de la 6e action de la Marche mondiale des femmes 2025, sous le thème « Encore en marche pour transformer le monde », Anne-Marie Bellerose, présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) participera à cette grande mobilisation, en solidarité avec les femmes du Québec et du monde entier.

Des femmes qui transforment le monde

Promouvant la solidarité, la justice sociale et l'égalité, la FIPEQ-CSQ est un acteur de changement grâce aux femmes qui composent son organisation. « 95 % des membres de la FIPEQ-CSQ sont des femmes qui, chacune à leur façon, transforment le Québec de demain. Notre organisation milite chaque jour pour que ces femmes obtiennent la reconnaissance qu'elles méritent », souligne Anne-Marie Bellerose.

Une mobilisation collective essentielle

Depuis 40 ans, la FIPEQ-CSQ porte la voix de milliers de femmes pour revendiquer des conditions de travail justes, égalitaires et décentes. Elle a joué un rôle central dans la syndicalisation des responsables en services éducatifs en milieu familial régi et subventionné, ainsi que dans la défense des droits des travailleuses de la petite enfance.

Ces intervenantes contribuent au développement des enfants et à la construction d'une société plus équitable, car elles incarnent concrètement les valeurs féministes d'égalité, de justice sociale et de solidarité. En participant à cette marche, la FIPEQ-CSQ réaffirme son engagement envers la lutte pour les droits des femmes et la reconnaissance pleine et entière de leur rôle dans la société.

Faire avancer notre société

Anne-Marie Bellerose lance une invitation à toutes et tous à venir marcher ensemble et à afficher les couleurs de la fédération : « Demain, je serai à vos côtés, animée par la conviction que notre solidarité peut faire avancer notre société. »

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente plus de 12 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

