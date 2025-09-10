Remaniement ministériel : la FCEI appuie la direction présentée par le premier ministre de couper dans la bureaucratie et de moderniser l'État

MONTRÉAL, le 10 sept. 2025 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) félicite le premier ministre du Québec, M. François Legault, pour son remaniement ministériel ainsi que son orientation sur le fonctionnement de l'appareil public et la bureaucratie.

« Le statu quo au Québec est nuisible. Il faut souligner le courage du premier ministre de vouloir briser l'immobilisme du modèle québécois qui ne faisait que grossir la bureaucratie et ralentir l'économie. Alors que les entrepreneurs sont frappés par l'incertitude économique et la guerre tarifaire, l'État québécois doit leur retirer les barrières qui freinent leur productivité » déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Ce nouveau Conseil des ministres aura comme mandat de livrer la marchandise en peu de temps. C'est pourquoi la FCEI est rassurée par le maintien des ministres forts aux portefeuilles stratégiques : le ministre du Travail, Jean Boulet, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Christine Fréchette, et le ministre des Finances, Eric Girard.

La FCEI souligne l'arrivée de nouveaux ministres : Samuel Poulin, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Éric Girard, ministre délégué au Développement économique régional, Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Pascale Déry, ministre de l'Emploi, ou encore France-Élaine Duranceau à la présidence du Conseil du Trésor. Leur rôle sera plus qu'important pour l'économie québécoise.

La FCEI félicite Christopher Skeete qui gagne le ministère des Relations internationales, un enjeu clé pour les PME tournées vers les marchés d'exportation.

« Les PME sont celles qui créent la richesse de notre économie. Elles ont besoin que le gouvernement du Québec se retire du chemin pour les laisser croître, car c'est ici encore qu'on impose aux PME la pire fiscalité du pays et une lourde paperasserie. De plus, de nombreuses entreprises sont toujours aux prises avec les pénuries de main-d'œuvre. Des politiques trop restrictives en immigration feraient très mal aux petites entreprises et aux régions, » ajoute M. Vincent.

La FCEI réitère sa volonté de collaborer activement avec tous les ministres concernés pour bâtir un Québec plus prospère et plus fort. Elle souhaite rapidement rencontrer les nouveaux titulaires afin de discuter des dossiers urgents tels que la fiscalité des PME, l'allègement administratif, la productivité et le commerce interprovincial.

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions et 22 000 au Québec. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

