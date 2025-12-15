Acheter local : un rempart contre les géants du commerce en ligne et un moteur pour notre économie

88 % des PME québécoises affirment que l'achat local permet de créer et de maintenir des emplois dans les régions

MONTRÉAL, le 15 déc. 2025 /CNW/ - À 10 jours de Noël, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) lance un appel clair : pour vos derniers achats, privilégiez les commerces locaux. Ce geste simple protège nos PME contre les géants du Web et maintient la vitalité économique de nos régions.

Selon les résultats préliminaires d'un sondage de décembre, 88 % des propriétaires de PME jugent que le soutien des consommateurs à l'achat local est crucial pour compenser la concurrence des plateformes en ligne, de même que pour créer et maintenir des emplois en région. Les données de la FCEI confirment son importance : près de 3 PME sur 5 affirment que l'achat local représente plus de la moitié des revenus, tandis que seuls 9 % disent n'en tirer aucun avantage.

« Les plateformes en ligne mondiales prennent de plus en plus de place, ce qui fragilise nos commerces locaux et affaiblit notre économie. Chaque dollar dépensé chez un petit détaillant, c'est 0,66 $ qui reste dans notre économie, contre seulement 0,08 $ lorsqu'il est dépensé chez un géant du Web. Pour les cadeaux de Noël qui restent sur la liste, achetons-les localement afin de garder nos commerces et le cœur de nos villes bien vivants, au lieu d'accentuer le trafic des camions de livraison », souligne François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Essentiel pour nos PME, l'achat local progresse

Comparativement à 2024, la dépendance des PME à l'achat local et l'engagement des consommateurs ont augmenté :

82 % des propriétaires de PME estiment que les ventes provenant de l'achat local sont essentielles à la rentabilité de leur entreprise, ils étaient 73 % en 2024.

64 % des propriétaires de PME déclarent que l'augmentation de l'achat local a contribué à maintenir la viabilité de leur entreprise, ils étaient 56 % en 2024.

54 % des propriétaires de PME sont persuadés que les consommateurs vont prioriser l'achat local durant la période des Fêtes, ils étaient 29 % en 2024.

De plus, 53 % des propriétaires de PME ont constaté une augmentation des achats locaux au cours de la dernière année.

« La vague d'achat local semble enfin se concrétiser. C'est une excellente nouvelle ! Mais il faut continuer. Pour les emplettes des Fêtes, soutenons les commerces d'ici et faisons-en une résolution pour 2026. Magasiner local, c'est investir dans notre économie et dans notre avenir », conclut François Vincent.

Commentaires de dirigeants de PME

« Chaque achat fait une réelle différence. En choisissant d'encourager les entreprises québécoises, vous soutenez non seulement des entrepreneurs passionnés, mais aussi des familles de votre collectivité, des emplois locaux et la vitalité économique de votre région. Pour nous les commerçants, chaque geste compte : un achat, un partage sur les réseaux sociaux, une recommandation : tout contribue à faire vivre nos services et à nous permettre de continuer d'offrir qualité, proximité et engagement humain. En cette période des Fêtes, merci de penser local. Votre soutien est précieux et a un impact bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. », Entreprise de moins de 5 employés du secteur des services personnels.

« Les achats locaux devraient être prioritaires, et le pays de fabrication est important. », Entreprise de moins de 5 employés du commerce de détail.

« J'invite les consommateurs à encourager les commerces locaux. Chaque achat en ligne représente une perte de devise pour la localité. C'est triste de voir autant de camions de livraison sillonner nos rues, du matin au soir, sachant que chaque colis livré est un coup de poignard pour les petites entreprises du secteur du détail. », Entreprise de 5 à 19 employés du commerce de détail.

« L'argent circule : ta transaction permet à la caissière d'acheter un café, à la serveuse de faire des courses, au boucher d'inscrire son fils au hockey, à la personne qui fait la surface de la glace de faire de la motoneige. Ça tourne à l'infini! », Entreprise de moins de 5 employés du secteur du détail.

Méthodologie

Les données s'appuient sur les résultats préliminaires du sondage Votre Voix, mené en ligne du 4 au 9 décembre 2025 auprès de 182 dirigeants de PME du Québec membres de la FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur serait de +/- 7,3 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions et 22 000 au Québec. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Montreal)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]