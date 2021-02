Remaniement ministériel et relance économique - Le Chantier salue la nomination d'une nouvelle ministre déléguée à l'Économie

MONTRÉAL, le 24 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Chantier de l'économie social (le Chantier) est heureux de constater que le gouvernement du Québec s'adjoint de nouvelles ressources pour préparer la relance économique du Québec.

« L'ajout de madame Lucie Lecours à l'équipe économique du gouvernement du Québec est une bonne nouvelle alors que tous nos efforts doivent être concentrés sur la relance économique. Le Chantier a très hâte de se mettre au travail avec la nouvelle ministre déléguée à l'Économie, de concert avec le ministre de l'Économie et de l'Innovation, monsieur Pierre Fitzgibbon, et la ministre déléguée au Développement économique régional, madame Marie-Eve Proulx », a déclaré d'entrée de jeu le président du conseil d'administration du Chantier de l'économie sociale, monsieur Laurent Levesque.

Osons une relance sociale

Le Chantier est à pied d'œuvre depuis plusieurs mois déjà pour préparer la relance dans les entreprises collectives québécoises et s'est doté d'une importante plateforme nommée « Osons la relance » qui place l'économie sociale au cœur de la reprise économique du Québec.

« Avec l'adoption, cet automne, du Plan d'action gouvernemental en économie sociale (PAGES) et avec l'arrivée très attendue de la future stratégie de développement économique local et régional, tout sera en place pour que l'économie sociale joue pleinement son rôle pour une relance inclusive, verte et locale. Avec 76% des entreprises collectives desservant un marché local ou régional, et ce, en étant de propriété 100% québécoise, l'économie sociale est un gage pour le maintien et la reprise rapide des activités économiques dans toutes les régions du Québec », a ajouté madame Béatrice Alain, directrice générale du Chantier, qui rappelle du même souffle que la vaste majorité des entreprises collectives sont des petites ou moyennes entreprises.

Constatant l'importance de la consultation citoyenne pour la nouvelle ministre qui occupait précédemment la présidence de la Commission des relations avec les citoyens, madame Alain a tenu à rappeler que la crise liée à la COVID-19 a mis en évidence l'importance de la mobilisation citoyenne pour assurer la survie et une réponse adéquate de plusieurs secteurs d'activité permettant de maintenir à flot l'économie de leur région.

Mentionnons que la plateforme « Osons la relance » s'articule sur six axes stratégiques prioritaires pour l'économie sociale, soit l'achat local, l'autonomie alimentaire, l'emploi et les conditions de travail, l'immobilier collectif, la qualité de vie et la transition écologique. Pour en savoir plus: https://chantier.qc.ca/osons-la-relance/

À propos du Chantier de l'économie sociale

Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et non partisane qui a pour principal mandat la concertation pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat collectif au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs d'entreprises d'économie sociale (coopératives et organismes sans but lucratif) œuvrant dans de multiples secteurs d'activités (communications, loisir, technologies, habitation, services aux personnes, ressources naturelles, formation, financement, services de proximité, culture, etc.), des représentants des grands mouvements sociaux et des acteurs du développement local en milieux urbain et rural.

L'économie sociale au Québec en bref

Le Québec compte plus de 11 200 entreprises d'économie sociale qui représentent globalement un chiffre d'affaires de 47,8 milliards de dollars. Celles-ci procurent un emploi à plus de 220 000 personnes.

Renseignements: Joël Vaudeville, conseiller Affaires gouvernementales et relations publiques, Cellulaire: 438-507-9439, [email protected]

