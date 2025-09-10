Remaniement ministériel à Québec - Le président de l'UMQ réaffirme les priorités municipales

MONTRÉAL, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Le remaniement ministériel à Québec est une occasion de poursuivre le dialogue entre les municipalités, le gouvernement du Québec et la nouvelle ministre des Affaires municipales, madame Geneviève Guilbault, sur les enjeux majeurs qui touchent l'ensemble des régions.

Les municipalités et le gouvernement du Québec font face à des défis communs qui nécessitent des solutions concertées. Cette collaboration est essentielle pour :

S'attaquer aux défis du financement des infrastructures;

En arriver rapidement à une entente avec le gouvernement du Canada pour que les 8,5 milliards de dollars soient disponibles pour les projets municipaux en matière de transport collectif, de logement et d'adaptation aux changements climatiques;

pour que les 8,5 milliards de dollars soient disponibles pour les projets municipaux en matière de transport collectif, de logement et d'adaptation aux changements climatiques; Moderniser la fiscalité et les finances municipales.

« Je félicite Madame Guilbault pour sa nomination. Nous avons eu l'occasion de travailler avec Mme Guilbault sur plusieurs dossiers, parfois épineux, au cours des dernières années. Nous allons de l'avant et sommes prêts à collaborer pour atteindre les objectifs du milieu municipal et du gouvernement du Québec, notamment en réduisant les coûts de construction des infrastructures et pour aller chercher l'argent qui dort à Ottawa pour les projets municipaux. » a déclaré M. Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

Ces priorités seront au cœur des discussions lors de la prochaine rencontre du conseil d'administration de l'UMQ, qui se tiendra le 19 septembre à Shawinigan.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

