Remaniement fédéral : des dossiers prioritaires qui doivent débloquer

MONTRÉAL, le 26 juill. 2023 /CNW/ - À la suite du remaniement ministériel fédéral annoncé aujourd'hui, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) souhaite rappeler l'importance de faire avancer des dossiers clés, notamment en matière d'emploi, d'environnement et de culture.

« Tout d'abord, la CSN salue l'arrivée de Pascale St-Onge à la tête du ministère du Patrimoine canadien alors que le gouvernement fédéral tente de forcer les géants du Web à payer des redevances aux producteurs canadiens de contenu d'information », souligne la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

Ancienne présidente de la Fédération nationale de la culture et des communications (FNCC-CSN), Mme St-Onge dirigera donc l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi. D'ailleurs, en juin dernier, les délégué-es de la FNCC-CSN ont adopté une résolution demandant aux deux paliers de gouvernement de cesser d'acheter de la publicité sur les plateformes Meta/Facebook et Google/YouTube, tant que ces multinationales n'auront pas annoncé leur intention de se conformer au projet de loi C-18.

Au ministère de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault succède à Carla Qualtrough. « Nous espérons que le ministre pourra finalement mettre en place la réforme tant attendue du régime d'assurance-emploi. Il s'agit d'une revendication phare de notre organisation depuis des années et d'une promesse du gouvernement depuis 2015 », rappelle la présidente de la CSN.

Stabilité

Au ministère du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr. demeure à la barre. La présidente de la CSN presse le ministre d'accélérer la mise en place d'une loi anti-briseurs de grève pour les organisations de compétence fédérale comme il s'est engagé à le faire.

Au chapitre de l'environnement, les défis demeurent nombreux pour le ministre Steven Guilbeault, qui conserve son portefeuille. Lors du dernier congrès de la CSN, les délégué-es ont d'ailleurs voté des résolutions à propos des conséquences de la transformation des emplois entraînée par les changements climatiques.

Les congressistes ont réclamé une transition durable et juste qui ne laisse personne derrière ainsi que plus de moyens pour pouvoir accompagner les travailleuses et les travailleurs dans ces transformations.

À propos

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de près de 1 600 syndicats, elle défend plus de 330 000 travailleuses et travailleurs de tous les secteurs d'activité et prend part à plusieurs débats de fond de la société québécoise pour une société plus solidaire, démocratique, équitable et durable.

Renseignements: Julie Mercier, Service des communications de la CSN, téléphone : 514 598-2238, [email protected]