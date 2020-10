Remaniement au caucus solidaire - Massé pour la Capitale-Nationale, Nadeau-Dubois à la Santé

QUÉBEC, le 16 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Dès mardi prochain, certaines responsabilités clés trouveront de nouveaux porteurs auprès des porte-parole de Québec solidaire. En effet, Manon Massé héritera du dossier de la Capitale-Nationale et Gabriel Nadeau-Dubois, celui de la Santé et des services sociaux. Le député de Gouin assume déjà la responsabilité du dossier des Aînés depuis quelques semaines.

En attendant que l'Assemblée nationale se dote d'une véritable politique de congé parental, Québec solidaire montre l'exemple en permettant à Catherine Dorion, Sol Zanetti et Émilise Lessard-Therrien de profiter de ces moments privilégiés avec leur famille sans affecter les services rendus aux citoyens.

« Plus que jamais, la région de Québec a besoin d'une voix forte et solidaire. Je suis fière de prendre le relai de Sol et Catherine pour les prochains mois et j'ai hâte de mettre la main à la pâte pour le réseau de transport structurant et les autres préoccupations des gens d'ici. Les bureaux de circonscription de Taschereau et Jean-Lesage pourront compter sur moi d'ici le retour de leur député.e », affirme Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire.

« En pleine deuxième vague de la COVID-19, la population du Québec doit pouvoir compter sur Québec solidaire pour questionner le gouvernement sur sa gestion de crise et défendre le réseau de santé public, en commençant par les travailleurs essentiels qui le tiennent à bout de bras depuis des mois. C'est une responsabilité importante et je la prend au sérieux, je serai la voix des travailleuses essentielles de la santé au Salon bleu », déclare Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire.

« De nouveaux défis m'attendent comme père, mais je sais que Manon et Gabriel feront un excellent travail. Les gens de Québec vont bientôt découvrir que Manon est leur meilleure alliée à l'Assemblée nationale. En matière de Santé et des services sociaux, je sais que Gabriel défendra avec force notre réseau de santé public et questionnera sans complaisance la CAQ sur la gestion de la crise sanitaire », lance le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti, qui deviendra père d'un jour à l'autre. Il sera de retour au Salon bleu en février 2021. D'ici là, Alexandre Leduc se chargera des dossiers d'indépendance et de relations canadiennes pour lui.

Depuis quelques semaines déjà, certains dossiers ont été pris à bras-le-corps par différents élus du caucus solidaire. Par exemple, Ruba Ghazal défend la culture et la langue française d'ici le retour de Catherine Dorion en février prochain. En outre, Vincent Marissal a pris le Tourisme en charge en attendant le retour d'Émilise Lessard-Therrien, la semaine prochaine.

