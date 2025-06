Relocalisation d'une maison d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale à Saint-Jérôme

SAINT-JÉRÔME, QC, le 12 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Saint-Jérôme et l'organisme La Maison d'Ariane ont inauguré aujourd'hui une maison d'aide et d'hébergement de 11 chambres pour victimes de violence conjugale qui a été relocalisée à Saint-Jérôme. Ce nouveau milieu de vie, pouvant accueillir en tout 20 femmes et enfants, a été réalisé au coût total de 5,4 M$. La relocalisation fait suite à l'augmentation des places allouées par le ministère de la Santé et des Services sociaux en 2021.

Cette activité a eu lieu en présence de la ministre responsable des Aînés, déléguée à la Santé, responsable de la région des Laurentides et députée de Prévost, Mme Sonia Bélanger, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau. Elle était accompagnée par le maire de Saint-Jérôme, M. Marc Bourcier, et la coordonnatrice générale de La Maison d'Ariane, Mme Fannie Roy.

Également présente, Louise Riendeau, du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, a souligné toute l'importance du soutien des différentes instances gouvernementales pour offrir sécurité et accompagnement aux femmes et enfants qui tentent de fuir la violence conjugale. Elle a tenu à remercier l'équipe de l'Alliance des Maisons d'hébergement de 2e étape, qui a accompagné la ressource dans le développement de ce projet.

Le gouvernement du Canada a accordé 3,2 M$ à ce projet par l'entremise de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Le gouvernement du Québec y a investi 2 M$ dont 1,5 M$ via la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Pour sa part, la Ville de Saint-Jérôme a contribué au projet pour près de 184 000 $.

Citations :

« Notre gouvernement s'est engagé à intervenir pour contrer la violence conjugale et les féminicides par le financement, entre autres, de maison d'aide et d'hébergement. La contribution de notre gouvernement à la réalisation de cette Maison d'hébergement dans la région des Laurentides, permettra à des femmes victimes de violence et à leurs enfants d'avoir accès à un toit sécuritaire et d'obtenir le soutien et l'accompagnement nécessaires. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Je tiens à saluer La Maison d'Ariane, un projet porteur de sens pour les femmes victimes de violence conjugale dans les Laurentides. Offrir un toit sécuritaire et adapté, c'est redonner de la dignité, de l'espoir et un nouveau départ. Cette initiative s'inscrit pleinement dans notre engagement qui vise à mieux répondre aux besoins des personnes en situation de grande vulnérabilité. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, déléguée à la Santé, responsable de la région des Laurentides et députée de Prévost

« L'inauguration officielle de cette maison d'aide et d'hébergement représente une action concrète pour offrir un refuge sécuritaire aux femmes victimes de violence conjugale ainsi qu'à leurs enfants. Par ce geste, notre gouvernement réitère son engagement à combattre la violence conjugale et à soutenir toutes celles qui, avec courage, choisissent de reprendre le contrôle de leur vie. »

Martine Biron, ministre responsable de la Condition féminine et députée des Chutes-de-la-Chaudière

« L'inauguration de ces nouvelles chambres marque un pas concret pour offrir un refuge sécuritaire et digne aux femmes victimes de violence conjugale et à leurs enfants. À Saint-Jérôme, nous croyons fermement qu'aucune femme ne devrait avoir à choisir entre sa sécurité et un toit. Ce projet témoigne de notre engagement à soutenir les plus vulnérables de notre communauté et à bâtir une ville plus humaine et solidaire. »

Marc Bourcier, maire de Saint-Jérôme

« C'est forte de 40 années d'expérience dans l'aide et l'hébergement des femmes et des enfants victimes de violence conjugale que l'équipe, appuyée par des professionnels dévoués, s'est engagée dès 2021 dans la conception de cette nouvelle maison en vue de la relocalisation des services. À chaque étape de cette réalisation, la mission d'offrir sécurité, dignité et solidarité, leviers fondamentaux de la reprise de pouvoir, aura été mise au cœur des décisions. Nous sommes aujourd'hui fières de réouvrir nos portes dans ces conditions physiques améliorées et adaptées aux besoins et aux réalités des femmes et des enfants. »

Fannie Roy, coordonnatrice générale de La Maison d'Ariane

Faits saillants :

Au Québec, la moyenne des séjours dans ces centres est de 34 jours.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement.

Suivez-nous sur X (anciennement Twitter), YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]