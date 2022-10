Relève entrepreneuriale - Et si les employés ou la communauté étaient les acheteurs ?

LÉVIS, QC, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) et le Chantier de l'économie sociale de concert avec le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ), donnent l'impulsion à une initiative concertée des acteurs du repreneuriat collectif au Québec. L'enjeu de la relève entrepreneuriale touche plusieurs secteurs de l'économie des régions du Québec. Une grande offensive de sensibilisation du potentiel collectif met en évidence les ressources disponibles pour mobiliser, accompagner et financer les alternatives possibles de repreneuriat. Tous les moyens mis en œuvre sont rendus possibles grâce à la contribution financière du Ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et des partenaires associés.

Le repreneuriat collectif par les travailleurs, la communauté, les fournisseurs ou les consommateurs est méconnu comme solution de revente par les propriétaires. Or, la reprise en équipe présente de nombreux leviers importants pour sa réussite, dont une meilleure répartition des risques entrepreneuriaux. Les avantages reconnus tels que le maintien des expertises, des savoir-faire et de la propriété québécoise favorisent l'ancrage dans le milieu. Ils encouragent également la fidélisation des employés et favorisent la vitalité économique régionale dans plusieurs secteurs d'activité.

Les organisations actives dans l'écosystème des entreprises collectives montrent le pas en mettant en commun d'importants efforts de promotion. Une campagne médiatique télévisée, imprimée et numérique, des webinaires, des conférences ainsi qu'un répertoire web des ressources disponibles font partie des actions concertées. Le point d'entrée pour obtenir l'information converge vers le CTEQ qui placera sur la route des promoteurs collectifs l'expertise nécessaire au type de reprise envisagée.

Citations :

« Le repreneuriat collectif représente une véritable solution pour faire face à la rareté de la main-d'œuvre et au manque de relève. Avant tout, elle affirme une volonté de conserver nos fleurons québécois et souvent, des services de proximité essentiels. Le contexte socioéconomique bouleverse le Québec et ses entrepreneurs. Des solutions innovantes sont incontournables et demandent aux acteurs du développement socioéconomique de sortir des sentiers battus. »

Marie-Josée Paquette, directrice générale du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

« Des succès de repreneuriat collectif existent et nous voulons les mettre en lumière par la campagne concertée. Le Québec mise sur un écosystème de mobilisation, d'accompagnement et de financement qui distingue l'économie sociale. Tous ces leviers d'action sont à la portée des promoteurs collectifs pour les seconder dans leur parcours entrepreneurial. »

Béatrice Alain, directrice générale du Chantier de l'économie sociale

« Le Québec regorge aujourd'hui d'entreprises à la recherche d'une relève entrepreneuriale. Dans certains cas, ce manque de relève force même des dirigeants de PME à mettre la clé sous la porte. Nous devons offrir aux entrepreneurs du Québec les meilleures chances de succès pour réussir leur projet de transfert. En ce sens, le repreneuriat collectif est une solution concrète qui présente un fort potentiel pour assurer la pérennité de nos entreprises. »

Alexandre Olive, directeur général du Centre de transfert d'entreprise du Québec

Faits saillants

Le Québec regroupe 11 200 entreprises d'économie sociale, qui génèrent des revenus de 47,8 milliards de dollars et emploient 220 000 salariés. Elles comptent aussi 13,4 millions de membres et d'adhérents.

De ces 11 200 entreprises d'économie sociale, on dénombre près de 3 000 coopératives qui comptent pour 14,5 % du PIB du Québec.

Selon l'étude récente du taux de survie des coopératives au Québec, 44,4 % des coopératives sont toujours en service, contre 19,5 % des entreprises québécoises après dix ans. Globalement, 39% des entreprises collectives ont plus de 30 ans d'existence.

Un sondage mené auprès de Québécois âgés entre 18 et 34 ans révélait que l'utilité des entreprises collectives ou d'économie sociale dans la société est largement reconnue (80 %), notamment par les jeunes envisageant l'entrepreneuriat (87 %).

Liens connexes

Pour en savoir plus sur le repreneuriat collectif et les outils disponibles, visitez le www.repreneuriatcollectif.ca.

Pour lire le rapport complet de l'étude du taux de survie des coopératives.

