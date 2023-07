Relève agricole et entrepreneuriat - Québec annonce 5 M$ pour soutenir les jeunes agriculteurs

QUÉBEC, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une enveloppe budgétaire de 5 millions de dollars pour aider les jeunes agriculteurs à s'établir sur le territoire québécois. L'Initiative ministérielle : relève agricole et entrepreneuriat permettra d'offrir un appui financier à plus de 250 projets.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce aujourd'hui en marge de visites d'entreprises agricoles à l'île d'Orléans. Il était accompagné pour l'occasion de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa.

L'objectif du gouvernement est d'appuyer les jeunes entrepreneurs agricoles en soutenant le démarrage et en facilitant le transfert non apparenté ou familial d'entreprises.

« Notre gouvernement est fier d'investir dans l'avenir de l'agriculture, un secteur qui génère d'importantes retombées économiques pour le Québec. Les jeunes entrepreneurs agricoles incarnent cet avenir et nous avons la responsabilité collective de les soutenir adéquatement dans leurs démarches pour acquérir une exploitation agricole. Le soutien aux jeunes entrepreneurs dans le secteur agricole est essentiel pour la diversification, la croissance et la pérennité du secteur bioalimentaire, pour assurer notre autonomie alimentaire et pour dynamiser nos régions. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

La moyenne d'âge de l'ensemble des exploitants agricoles est passée de 52,9 ans en 2016 à 54 ans en 2021 et la proportion de jeunes de la relève agricole de moins de 40 ans est passée de 18 % en 2016 à 16 % en 2021.





la proportion de jeunes de la relève agricole de moins de 40 ans est passée de 18 % en 2016 à 16 % en 2021. Pour être admissibles à l'Initiative, les demandeurs doivent notamment être âgés de moins de 45 ans, avoir une formation reconnue et détenir un minimum de 20 % des parts ou des actions de l'entreprise depuis moins de cinq ans.





L'aide financière accordée est d'un maximum de 50 % des dépenses admissibles, jusqu'à un montant maximal de 25 000 $ par demandeur. Toutes les sommes versées dans le cadre de la présente Initiative et celles déjà versées dans le cadre du volet 1 du programme Territoires : Relève, entrepreneuriat et entreprises de petite taille sont cumulatives dans le calcul du montant maximal d'aide financière.





Une bonification de 10 % du taux d'aide financière sera accordée aux entreprises agricoles certifiées ou précertifiées biologiques, ainsi qu'aux entreprises situées sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine.





La période de dépôt de projets débutera le 13 septembre 2023. Les entreprises auront jusqu'au 31 janvier 2024 pour soumettre un projet ou jusqu'à l'épuisement de l'enveloppe budgétaire. D'ici là, les jeunes entrepreneurs sont invités à consulter les documents disponibles sur le site Internet du Ministère ou à contacter leur direction régionale afin d'obtenir plus de renseignements sur les exigences de l'Initiative et à préparer le dépôt de leur demande d'aide financière.





Les entreprises auront jusqu'au 31 janvier 2025 pour réaliser leur projet.





Cette initiative ministérielle s'ajoute à l'offre de programmes d'aide financière de La Financière agricole du Québec et du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ainsi qu'à l'accompagnement offert par ce dernier.

Initiative ministérielle : relève agricole et entrepreneuriat

