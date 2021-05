Relance verte de Montréal - La Ville de Montréal présente une stratégie ambitieuse pour relancer l'attractivité de ses grands parcs et de ses espaces naturels et pour soutenir un mode de vie actif

MONTRÉAL, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal dévoile aujourd'hui son Plan nature et sports afin de concrétiser la relance verte de la métropole. Ce plan présente la vision et les priorités d'intervention de la Ville pour relancer l'attractivité de ses grands parcs et de ses espaces naturels, et pour soutenir un mode de vie actif au sein de la population montréalaise d'aujourd'hui et de demain. Les quatre volets du plan permettront de protéger et de relier les espaces verts de Montréal, de renforcer le caractère insulaire de l'île par un meilleur accès à l'eau, d'améliorer l'accessibilité et la résilience du mont Royal, et de rendre Montréal plus active en toutes saisons par une offre d'activités diversifiées et l'actualisation des équipements sportifs montréalais.

« Portés par une vision cohérente et ambitieuse pour les espaces verts et bleus à Montréal, nous posons des gestes sans précédent pour faire de Montréal une référence en matière d'écologie urbaine et d'environnement favorable aux saines habitudes de vie. Notre administration est déterminée à offrir à Montréal une relance verte et cela passera entre autres par l'amélioration de ses espaces verts et du bien-être concret des familles et de l'ensemble de la population. Avec ce plan dédié à la relance verte, Montréal se positionne en tant que chef de file en matière de protection de la biodiversité et de mise en valeur de ses espaces naturels. Elle s'engage du même coup à augmenter l'attractivité de la métropole et la qualité de vie de la population montréalaise d'aujourd'hui et de demain », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Nous sommes très fiers de ce plan qui mise sur l'accessibilité aux milieux naturels, qui sont uniques à Montréal et qui contribuent à sa réputation sur la scène internationale. Avec la création de cinq nouveaux corridors verts, nous facilitons l'appropriation de la mobilité récréative partout à travers l'île, et nous contribuons à l'atteinte de nos objectifs de biodiversité et de résilience. La nature et l'insularité de Montréal sont au coeur de son identité, et notre vision cohérente et ambitieuse contribuera à les protéger et les valoriser, au bénéfice de l'ensemble de la population », a ajouté le responsable de la gestion et de la planification immobilière, de l'habitation, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au comité exécutif, Robert Beaudry.

Afin de soutenir la relance verte de Montréal, le Plan est structuré autour de quatre volets : Montréal verte, Montréal bleue, Montréal des sommets et Montréal active. À travers ces volets, le Plan aspire à mettre en valeur les attraits de Montréal, à protéger et à mettre en valeur son territoire d'exception, tout en poursuivant le développement d'expériences uniques qui contribueront à renforcer l'attractivité de Montréal auprès des publics montréalais et internationaux.

Parmi ses actions phares, pensons d'abord au développement du plus grand parc municipal au Canada, le Grand parc le l'Ouest, et du nouveau parc-nature de l'écoterritoire de la falaise, incluant son lien nord-sud. Notons également la plantation de 500 000 arbres d'ici 2030, le Réseau de 5 corridors verts d'environ 110 km permettant de relier les parcs et les milieux de vie, la réhabilitation de 10 km de berges dans les grands parcs et la création d'un pôle nature dans l'Est d'une superficie de 2000 Ha. Ce dernier, à l'instar du Grand parc de l'Ouest, permettra de protéger les territoires de la pointe Est de l'île de Montréal et des territoires voisins grâce à une concertation avec les villes de Laval, Varennes et Repentigny. Des actions ciblées sont prévues pour la protection et la mise en valeur du mont Royal, le soutien aux arrondissements pour l'amélioration des installations sportives extérieures, ainsi que la création d'environnements favorisant un mode de vie actif au quotidien.

Ce plan pour la relance verte appuie concrètement la mise en œuvre du plan stratégique Montréal 2030, notamment par sa volonté d'accélérer la transition écologique de la Ville. La Ville de Montréal prévoit mobiliser une enveloppe de 1,8 G$ sur 10 ans afin de financer les différentes mesures de cette relance. Pour en savoir plus sur le Plan nature et sports, consultez ce lien : https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/plan_nature_et_sports_0.pdf . Des visuels sont également disponibles via cet hyperlien : https://we.tl/t-EH5mxPxPqs .

Une résolution recommandant au conseil municipal l'adoption du Plan nature et sports sera présentée au comité exécutif du 26 mai. L'adoption de ce plan sera effective à la suite de son adoption par le conseil d'agglomération.

