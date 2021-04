Relance économique - Montréal annonce un soutien financier à 13 projets de piétonnisation temporaires d'artères commerciales ou de secteurs commerciaux montréalais pour l'été 2021

MONTRÉAL, le 14 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce les 13 projets de piétonnisation temporaires d'artères commerciales ou de secteurs commerciaux montréalais auxquels elle accordera un soutien financier à la hauteur de 3,77 M$ pour la saison estivale 2021. Ces projets ont été choisis à la suite d'un appel de propositions inédit lancé par la Ville de Montréal auprès des Sociétés de développement commercial, des Associations de développement commercial et de ses 19 arrondissements pour accélérer la relance de ses artères, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.

« C'est dans le contexte de la relance économique de la métropole et devant l'importante demande des Sociétés de développement commercial pour la mise en place de projets de piétonnisation, que nous avons lancé un appel de propositions auprès des 19 arrondissements et partenaires commerciaux. Il était primordial pour nous que les projets retenus aient l'adhésion des commerçants du secteur et c'est pourquoi ils ont été travaillés de façon concertée par les partenaires commerciaux et les arrondissements. Rappelons que la piétonnisation des artères, tel que nous avons pu le voir l'été dernier, peut s'avérer un excellent moyen d'augmenter leur attractivité, et ce, tout en favorisant la réappropriation de l'espace urbain, le verdissement et la qualité de vie », a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial ainsi que du design au sein du comité exécutif.

Les 13 projets retenus, qui profiteront d'un soutien financier, ont été conçus en fonction de la réalité de chacune des artères commerciales, et devaient rencontrer le critère de l'adhésion d'une majorité de commerçants. Ils ont également fait l'objet d'une analyse rigoureuse, selon certains critères, tels que l'accessibilité universelle et sociale. D'ailleurs, pour chaque projet, un agent de liaison sera nommé afin de faciliter la communication entre les différentes parties prenantes et la population du secteur, répondant ainsi à une recommandation issue du rapport de l'Ombudsman portant sur l'expérience de l'été dernier. Certains projets mobiliseront également les citoyennes et les citoyens afin de recueillir leurs suggestions.

Les sept arrondissements concernés devront s'arrimer avec les différents partenaires, dont la Société de transport de Montréal et les autres instances impliquées, pour s'assurer d'une réalisation optimale des aménagements proposés. Ils devront également réaliser leur projet dans le respect des directives émises par la santé publique.

Ces projets, qui s'inscrivent dans le cadre du Plan de relance économique 2021 « Agir maintenant pour préparer la relance », seront financés conjointement par la Ville (jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 400 000 $ par projet), les arrondissements, les Sociétés de développement commercial (SDC) ainsi que par les associations commerciales.

13 PROJETS RETENUS Arrondissements Artères Le Plateau-Mont-Royal Avenue Mont-Royal, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Fullum Avenue Duluth, les fins de semaine, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis Boulevard Saint-Laurent, entre la rue Sherbrooke et l'avenue Mont-Royal Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Rue Ontario Est, entre la rue Nicolet et le boulevard Pie-IX Outremont Avenue Bernard, de la ruelle à l'ouest de l'avenue Outremont à Bloomfield Rosemont-La Petite-Patrie La rue Place du Marché-du-Nord La rue Masson, de la 2e avenue au boulevard Saint-Michel Verdun Rue Wellington, de la 6e avenue à la rue Régina Ville-Marie Rue Saint-Denis, entre la rue Sherbrooke et le boulevard De Maisonneuve Rue Sainte-Catherine Est, entre la rue Saint-Hubert et l'avenue Papineau Rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues Metcalfe et Guy Rue Crescent, du 1201 rue Crescent au boulevard De Maisonneuve Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Rue De Castelnau, entre la rue Saint-Denis et la rue De Gaspé

Programme d'implantation des rues piétonnes et partagées

Montréal tient à profiter de l'annonce des 13 projets de piétonnisation temporaires d'artères commerciales ou de secteurs commerciaux montréalais pour souligner le lancement de l'appel à projets de la 7e année de son Programme d'implantation des rues piétonnes et partagées (PIRPP) .

Véritable laboratoire d'expérimentation, le Programme facilite le repartage de la rue en faveur des piétons grâce à une approche transitoire : implantation de mesures temporaires la première année des projets, ce qui permet leur évaluation pour une bonification à la deuxième année, en vue de l'implantation du projet permanent lors de la troisième année. Les rues réaménagées sont des espaces de proximité (rue commerciale de quartier, rue bordant une école, un marché public, un musée, etc.).

Depuis la mise en place du Programme en 2015, 21 rues piétonnes et partagées ont vu le jour, et ce nombre est en croissance constante. La Ville s'est engagée à soutenir jusqu'à 5 nouveaux projets de rues piétonnes ou partagées sur une période de 10 ans.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Laurence Houde-Roy, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]