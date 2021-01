Relance économique - Manon Massé propose un remède de cheval pour brancher les régions

QUÉBEC, le 27 janv. 2021 /CNW Telbec/ - En marge du caucus présessionnel de sa formation politique, la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a dévoilé une première proposition de Québec solidaire pour relancer l'économie: doter le Québec d'une infrastructure publique d'Internet pour rattraper le retard numérique de nos régions, un « remède de cheval » de plus en plus urgent après la pandémie.

« La pandémie a révélé à quel point Internet était un service essentiel au Québec. Malheureusement, la seule chose qui est plus lente que l'Internet en région, c'est la mauvaise stratégie du gouvernement pour les brancher. Les centaines de milliers de familles privées d'Internet haute vitesse méritent de travailler, étudier et socialiser à la même vitesse que les gens de Montréal et Québec sans débourser une fortune. M. Legault, le seul joueur capable de livrer la marchandise avant la semaine des quatre jeudis, c'est un joueur public. Attendre après les télécoms, c'est mettre une croix sur la relance économique de nos régions », affirme Mme Massé.

Québec solidaire propose de fonder Réseau Québec, une société publique chargée d'installer des infrastructures de fibre optique et de réseau cellulaire partout sur le territoire du Québec. Grâce à un premier investissement de 1 G$, incluant les sommes déjà annoncées par le gouvernement, Réseau Québec aurait pour mandat prioritaire de brancher les régions mal ou non desservies à un réseau à très haute vitesse (100 Mb/s). La société publique ferait affaire avec des fournisseurs indépendants enracinés dans leur collectivité. Québec solidaire estime que cette approche permettrait de réduire les tarifs aux consommateurs de 30%.

Les gouvernements Charest, Marois, Couillard et Legault ont tous promis de déployer l'Internet haute vitesse sur l'ensemble du territoire. Malgré les centaines de millions de $ dépensés depuis 2003, en plus des investissements conséquents du fédéral, 340 000 foyers sont encore privés d'accès.

Québec solidaire présentera un plan pour le Québec d'après

Selon Gabriel Nadeau-Dubois, le porte-parole de Québec solidaire, c'est incontournable: la CAQ doit tenir un débat de société sur la relance économique du Québec d'après la pandémie. Par ailleurs, Québec solidaire présentera son propre plan de relance au courant des prochaines semaines.

« La relance économique appartient à tous les Québécois, toutes les Québécoises, pas seulement à M. Fitzgibbon et ses collègues de la CAQ. En 2021, Québec solidaire va participer pleinement à ce débat sur notre avenir collectif. Nous allons présenter notre propre plan de relance, axé sur la reconstruction de nos services publics, le renforcement de notre souveraineté médicale et alimentaire et l'accélération de la transition économique de nos régions », conclut M. Nadeau-Dubois.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Simone Lirette, Attachée de presse des porte-parole de Québec solidaire, (514) 994-5095 ou [email protected]