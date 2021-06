Relance économique - Inauguration officielle de la Plaza St-Hubert : Pour ses 40 ans, la Plaza s'offre une cure de rajeunissement qui vaut le détour !

MONTRÉAL, le 4 juin 2021 /CNW Telbec/ - Pour souligner le 40e anniversaire de la SDC Plaza St-Hubert, ses commerçants, la Ville de Montréal, PME MTL Centre-Est et l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie sont fiers d'inaugurer officiellement le nouvel aménagement de cette artère emblématique et historique de Montréal. Lors de cette inauguration, les lauréats du concours Juste sur la Plaza, lancé dans le cadre du programme [email protected]ère en chantier dans le but de redynamiser la Plaza St-Hubert et d'encourager l'implantation de nouveaux commerces, ont été dévoilés. Ainsi, 4 entreprises s'installeront sur la Plaza et se partageront des bourses totalisant 85 000 $ en bénéficiant d'un accompagnement offert par les experts de PME MTL Centre-Est.

« Les 400 commerces de la Plaza Saint-Hubert en font l'une des plus grandes artères commerciales de la métropole, et je suis très fière de célébrer aujourd'hui le 40e anniversaire de la SDC, marqué par un nouvel aménagement et l'implantation d'entreprises qui la projettent dans l'avenir. Le commerce local est un pilier de la relance économique que nous mettons en place, et notre administration a déployé des efforts sans précédent pour soutenir les entreprises de la métropole durant les temps difficiles de la pandémie, notamment par le biais du concours Juste sur la Plaza. Je félicite les lauréats, qui contribueront à la vitalité commerciale de cette artère, et j'encourage tous les candidats et candidates à poursuivre leur projet d'affaires ici, dans notre métropole », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre de l'histoire de la Plaza St-Hubert qui s'ouvre. Des boutiques de jeunes créateurs locaux et des restaurants gastronomiques ont pris la relève, donnant un vent de fraîcheur à la rue, tout en s'intégrant dans son ADN multiculturelle et assumée. La Plaza doit demeurer un lieu de rencontres unique où les générations de commerçants et de clients se croisent et se croiseront au fil des années. Elle doit conserver ce caractère de destination qui en fait une artère unique en son genre en Amérique », a déclaré Charles Brousseau, président du conseil d'administration de la SDC Plaza St-Hubert et propriétaire de la boutique Dracolite.

« Depuis 40 ans, les entrepreneurs indépendants de la Plaza, avec la SDC, ont fait face aux centres d'achats, au magasinage en ligne, aux travaux majeurs et à une pandémie. Ils ont su innover et s'adapter. La nouvelle dynamique du quartier, croisée avec le prix des loyers commerciaux, est attirante. Nous recevons tous les jours des appels d'entrepreneurs qui veulent s'installer sur notre rue. C'est rafraîchissant et encourageant pour l'avenir et la vitalité commerciale de notre belle artère », a déclaré Mike Parente, directeur général de la SDC Plaza St-Hubert.

La SDC Plaza St-Hubert célèbre son 40e anniversaire

L'inauguration de la nouvelle Plaza Saint-Hubert a permis de souligner les 40 ans de collaboration entre la SDC et ses 400 membres, qui fut l'une des quatre premières SDC fondées au Québec. Depuis 1981, cette organisation porte la voix de la communauté d'affaires de la Plaza St-Hubert, dynamise l'économie locale et la vie de quartier de Rosemont-La Petite-Patrie, tout en contribuant à la vitalité commerciale de la métropole. Aujourd'hui, grâce au concours Juste sur la Plaza, lancé en décembre 2020, 4 entreprises se partageront des bourses d'une valeur de 85 000 $, leur permettant de s'installer sur la Plaza St-Hubert et de redynamiser l'artère :

David Schmidt & Sebastian Cowan - Nouvelle Synthèse

& - Nouvelle Synthèse Mathieu Crescence & Coralie Jaumouillé - Concept Noosa Vibe

Jean-François Girard & Maxime Bertrand & Alexis Bissonnette - Beaufort Bistro

& - Beaufort Bistro Charles-Antoine Crête & Cheryl Johnson - Juliette Plaza

« PME MTL Centre-Est est fier de soutenir l'entrepreneuriat local et de contribuer à augmenter l'offre commerciale sur la Plaza Saint-Hubert et ainsi stimuler le développement économique local. La diversité et la qualité des projets déposés dans le cadre du concours témoignent de l'attractivité de cette artère emblématique », a souligné Jean François Lalonde, directeur général PME MTL Centre-Est.

Une communauté d'affaires résiliente et fière du nouvel environnement commercial

Alors que la mise à niveau des infrastructures souterraines de la rue Saint-Hubert était nécessaire, l'occasion a été saisie pour revoir son aménagement complet et dynamiser l'expérience commerciale sur l'artère. Ainsi, ces travaux d'une durée de plus de 2 ans offrent aujourd'hui aux visiteurs des trottoirs élargis, 230 arbres, un nouveau mobilier urbain, 2 places publiques et une toute nouvelle marquise plus moderne.

Malgré les défis causés par le chantier, 89 nouveaux commerces ont reconnu le potentiel de l'artère et ont décidé de s'y installer pendant les travaux et le contexte de la pandémie. L'arrivée de ces nouveaux commerces dans le paysage commercial de la Plaza Saint-Hubert témoigne de son dynamisme et contribuera à la relance économique de l'arrondissement et de la Ville de Montréal.

Rappelons que les commerçants de l'artère pouvaient bénéficier de divers programmes de soutien financier durant la durée des travaux.

Dans le cadre du programme [email protected]ère en chantier, 165 demandes ont été admises, totalisant un investissement potentiel de plus de 27 M$; un record pour le programme. Deux autres programmes de subventions ont également été offerts aux commerçants de la Plaza, soit le Programme d'aide à l'accessibilité des commerces (PAAC), et le Programme d'aide financière aux établissements situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs.

Pour permettre à toute la population de profiter de l'expérience commerciale renouvelée de la Plaza Saint-Hubert, la rue sera piétonne du vendredi 4 juin au dimanche 6 juin.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

