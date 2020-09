Relance économique de Montréal : agir maintenant - 1,4 M$ pour aider 450 entreprises à relancer leurs activités

MONTRÉAL, le 21 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal confirme la proactivité dont elle fait preuve depuis le début de la pandémie en soutenant de nouveau le milieu économique. Dans la foulée de son plan de relance économique Une impulsion pour la métropole : agir maintenant, Montréal annonce qu'elle offrira une aide totalisant 1 070 000 $, à laquelle s'ajoute une contribution gouvernementale de 350 000 $ du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Cette contribution est attribuée dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi et vise à accroître l'offre d'accompagnement auprès des entreprises montréalaises et à les encourager à privilégier la concertation pour trouver des solutions durables, notamment en matière de gestion des ressources humaines.

La Ville travaille en collaboration avec tous les acteurs impliqués dans la relance économique de la métropole. Pour la mise en œuvre de cette mesure visant à offrir un accompagnement ciblé aux entreprises, elle s'associe avec des organismes possédant une expertise dans six grands secteurs d'activités qui ont été grandement touchés par la mise sur pause de l'économie. Les services pourront, par exemple, consister en un accompagnement en vue d'une diversification de revenus, un soutien au recrutement de talents, un développement de marché international, ou toutes autres formes d'adaptation de leur modèle d'affaires.

Dans le cadre de l'entente « Réflexe Montréal », la Ville octroie une enveloppe totalisant un peu plus de 1,4 M$ à six organisations, soit 210 000 $ au Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), 140 000 $ à Culture Montréal, 210 000 $ au Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal (CESIM), 70 000 $ au Conseil des Industries Bioalimentaires de l'île de Montréal (CIBIM), 140 000 $ à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) et 300 000 $ à l'École des entrepreneurs du Québec. Les sommes qui seront consenties dans le cadre de cette nouvelle mesure permettront d'offrir plus de 5 500 heures d'accompagnement à 450 PME des secteurs les plus touchés, dont le commerce de détail, le tourisme, la culture, l'économie sociale et le bioalimentaire.

« Nous sommes heureux de contribuer à offrir l'appui nécessaire qui permettra au plus grand nombre d'entreprises montréalaises de se sortir de cette période extrêmement difficile. La Ville a fait preuve de leadership et a été proactive dès le début en déployant une ligne d'affaires et divers programmes. Dès le mois de juin, nous avons présenté le plan de relance économique Une impulsion pour la métropole : agir maintenant, qui visait à déployer des mesures concrètes pour appuyer les secteurs fortement touchés et pour stimuler l'économie de la métropole. L'annonce d'aujourd'hui découle de ce plan et nous sommes très heureux de nous associer à ces organisations, qui sont très bien placées pour répondre aux besoins des entreprises de leur secteur respectif », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La pandémie de COVID-19 a déstabilisé le marché du travail. Certains secteurs ont été ébranlés plus que d'autres. À ce stade-ci, les entreprises ont besoin d'être soutenues pour adapter leur modèle d'affaires dans le but d'améliorer leur compétitivité. Il est important de les aider par des mesures concrètes, notamment par la réalisation de portraits complets de leurs ressources humaines. Le soutien financier accordé par notre gouvernement permettra spécifiquement d'augmenter le nombre d'heures d'accompagnement offertes par le CESIM, le CQCD, Culture Montréal, CIBIM et l'ITHQ à 275 PME. Pour favoriser le retour à une économie solide, nous devons redoubler d'efforts tous ensemble en déployant des actions ciblées qui répondent aux nombreux besoins exprimés par les entreprises », a affirmé Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

« Le secteur touristique est un axe majeur de développement et un moteur de croissance économique important pour Montréal, qui assure des milliers d'emplois année après année. L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est fier d'avoir été mandaté par la Ville de Montréal pour participer à son plan de relance économique, en pilotant un projet de soutien à 50 entrepreneurs montréalais du domaine du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Notre industrie a été durement touchée par la pandémie, mais nos experts sauront aider ces PME à transformer les défis en opportunités », a souligné Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ.

« La crise de la COVID-19 a grandement affecté les commerçants, qui sont souvent seuls à gérer tous les aspects de leur entreprise. Le Conseil québécois du commerce de détail salue cette initiative de la Ville de Montréal qui contribuera grandement à donner à des détaillants des ressources expertes dans les différents aspects de la gestion de leur commerce pour optimiser leur développement pour la suite », a indiqué Stéphane Drouin, directeur général du CQCD.

« Dans un contexte de pandémie aux effets économiques inédits, nous avons tout mis en œuvre pour limiter les impacts de la crise. Le soutien d'experts permettra aux entreprises ciblées d'adapter leur modèle d'affaires aux nouvelles réalités engendrées par la pandémie et de se positionner le mieux possible pour la suite », a souligné Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au sein du comité exécutif.

Entente Réflexe Montréal

Dans le cadre du statut officiel de métropole conféré à la Ville en 2017 par le gouvernement du Québec, l'entente « Réflexe Montréal » vise le développement de tout le potentiel de Montréal au niveau économique, social et culturel. À titre de métropole, Montréal dispose désormais d'une plus grande autonomie et de plus de flexibilité dans la prise de décisions qui influencent la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens.

Ligne d'information : Les entreprises de tous les secteurs qui souhaitent obtenir de l'information sur les différents programmes et mesures disponibles peuvent communiquer avec la Ville, du lundi au vendredi, au 514 394-1793, ou remplir en tout temps le formulaire prévu à cet effet.

