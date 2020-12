Relance économique de Montréal - 1 215 000 $ pour soutenir les entreprises d'économie sociale montréalaises

/CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est fière d'accorder une subvention exceptionnelle de 1 215 000 $ au Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal (CÉSIM).

MONTRÉAL, le 2 déc. 2020 Cet investissement permettra de promouvoir et de mettre en valeur l'économie sociale, un secteur qui a démontré dernièrement son importance et sa pertinence pour soutenir le développement d'une ville et d'une économie plus résiliente, inclusive et verte.

« La Ville deMontréal a la ferme volonté de continuer d'accorder une place grandissante à l'économie sociale et d'en faire une des cibles prioritaires de la relance, car elle a la particularité d'avoir un double effet économique et social sur le territoire. Les entreprises d'économie sociale ont le potentiel d'être des leviers économiques efficaces et d'améliorer la santé socio-économique de la population, d'où l'importance pour nous de miser sur notre collaboration avec le CÉSIM pour stimuler ce secteur », a déclaré le responsable du développement économique et commercial et du design au sein du comité exécutif, Luc Rabouin.

Au cours des cinq dernières années, le CÉSIM a démontré son leadership au sein del'écosystème de l'économie sociale par ses actions de promotion, de représentation et d'accompagnement dans le cadre de nombreux projets, notamment en collaborant activement avec PME MTL, le réseau de soutien aux entreprises de la Ville de Montréal.

« Le CÉSIM tient à remercier la Ville de Montréal pour son appui renouvelé et sa confiance. Cet appui nous permettra de continuer à promouvoir et à faire rayonner les entreprises d'économie sociale montréalaises, en plus de soutenir leur émergence, leur développement et leur croissance pour s'assurer d'une relance inclusive et solidaire », a affirmé Mme Édith Cyr, présidente du CESIM.

Avec ce nouvel apport financier qui s'étend sur plus de quatre ans, la Ville de Montréal renforce son partenariat avec le CESIM. Elle s'assure ainsi que l'organisme sera en mesure de promouvoir l'entrepreneuriat collectif et de faciliter l'accompagnement des entreprises d'économie sociale.

Cette aide substantielle contribuera aussi à la pérennisation de l'initiative L'économie sociale, j'achète!, un véritable succès qui incite les acheteurs montréalais publics et privés, individuels et associatifs, à multiplier les achats locaux responsables, durables, équitables et solidaires.

À plus long terme, la Ville de Montréal estime que le soutien financier au CÉSIM favorisera le développement durable, économique, social, culturel et environnemental de la métropole.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Laurence Houde-Roy, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]