Relance du centre-ville de Montréal - Les stationnements du centre-ville gratuits la fin de semaine jusqu'à la fin mars

MONTRÉAL, le 26 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce qu'elle prolonge la gratuité des stationnements tarifés sur rue dans l'arrondissement de Ville-Marie, les vendredis soirs, à compter de 18 h, et durant les fins de semaine, du 1er au 31 mars 2021.

La gratuité des stationnements a été annoncée une première fois en octobre dernier parmi six mesures mises en place pour soutenir les commerçants à l'approche des Fêtes. Dans le contexte difficile que nous connaissons et la situation particulière du centre-ville, cette mesure est prolongée dans l'arrondissement de Ville-Marie afin de soutenir les organismes, commerçants, entreprises et, plus largement, l'économie montréalaise.

« Nous allons continuer de multiplier nos efforts pour venir en aide aux commerçants et aux restaurateurs du centre-ville. Le prolongement de la gratuité des stationnements peut contribuer, en ce moment, à augmenter l'achalandage au centre-ville. C'est un coup de main apprécié par les commerçants. Cette mesure fait partie d'un ensemble de mesures qui seront déployées, avec nos partenaires, au centre-ville dans les prochains mois pour assurer les conditions gagnantes pour la relance économique de ce territoire durement touché. La campagne de vaccination nous laisse voir la lumière au bout du tunnel et ensemble, nous allons traverser cette crise et le centre-ville retrouvera son attractivité comme cœur économique et culturel de la métropole », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Nous sommes dans une période économique difficile. Avec la pandémie qui perdure et les mesures de restriction qui se prolongent, nos commerçants et nos restaurateurs ont de la difficulté à sortir la tête de l'eau. Il faut continuer, plus que jamais, de les soutenir. Le prolongement de la gratuité des stationnements est une mesure qui facilite l'accès aux artères commerciales du centre-ville. J'invite les Montréalaises et les Montréalais à faire des achats locaux, à commander dans nos restos et à fréquenter le centre-ville », a ajouté Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif.

Une mesure qui s'ajoute aux autres programmes pour soutenir nos entreprises

Rappelons que la Ville de Montréal a présenté un plan de relance économique en décembre dernier qui prévoit plusieurs mesures de soutien aux entreprises. Le plan de 60 M$ intitulé Agir maintenant pour préparer la relance s'inscrit dans le cadre de l'Entente Réflexe Montréal, conclue avec le gouvernement du Québec. Les entreprises peuvent également compter sur une bonification de 50 M$ du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme provincial est offert aux entreprises de l'agglomération par PME MTL, le réseau de soutien aux entreprises de la Ville. Rappelons aussi que l'Agence de mobilité durable et la Ville de Montréal ont lancé l'automne dernier un nouvel outil mobile, P$ Montréal Centre-Ville, qui permet aux automobilistes et visiteurs du centre-ville d'accéder plus facilement à plusieurs stationnements privés participant au projet pilote, situés à proximité de la rue Sainte-Catherine, tout en bénéficiant du même tarif que le stationnement tarifé sur rue pour une période de 2 h. Cet outil, disponible pour téléchargement dans les boutiques AppStore et GooglePlay, se veut un levier supplémentaire pour faciliter la mobilité près des commerces du centre-ville.

Entente Réflexe Montréal

Dans le cadre du statut officiel de métropole conféré à la Ville de Montréal en 2017 par le gouvernement du Québec, l'entente « Réflexe Montréal » vise le développement de tout le potentiel de Montréal dans les sphères économique, sociale et culturelle. À titre de métropole, Montréal dispose désormais d'une plus grande autonomie et de plus de flexibilité dans la prise de décisions qui influencent la qualité de vie de ses citoyennes et de ses citoyens.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Laurence Houde-Roy, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925 0884 ; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]