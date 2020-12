Relance du centre-ville de Montréal - La gratuité des stationnements tarifés sur rue prolongée jusqu'au 31 janvier

MONTRÉAL, le 23 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce qu'elle prolonge la gratuité des stationnements tarifés sur rue, les vendredis soirs de 18 h 00 à 21 h 00 et durant les week-ends du mois de janvier du 1er au 31 janvier 2021 dans l'arrondissement de Ville-Marie. La Ville a annoncé en octobre dernier, six mesures concrètes afin d'inciter la population à encourager les commerces locaux montréalais pendant la période névralgique des Fêtes. La gratuité des stationnements était l'une de ces mesures pour notamment faciliter l'accès des artères commerciales et pour rendre l'expérience de magasinage plus agréable.

Avec la pandémie qui perdure, les mesures gouvernementales ont un impact économique important, notamment en raison de la fermeture des commerces et des mises à pied qui y sont liées. Dans ce contexte social et économique difficile, le prolongement de la gratuité vient répondre à la demande des commerçants et les appuyer dans leurs efforts d'attirer les consommateurs dans leurs commerces.

« Nous continuons à mettre tout en œuvre pour aider nos entreprises et commerces locaux. Nous devons innover dans nos façons de faire et penser autrement durant cette période difficile. Dans le but de soutenir et stabiliser l'économie, le prolongement de la gratuité des stationnements tarifés sur rue au centre-ville, est l'une des actions mises en place. La période de gratuité devait se terminer le 31 décembre, mais compte tenu des mesures de restrictions encore en vigueur, celle-ci sera prolongée jusqu'au 31 janvier minimum», a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal

« En collaboration avec nos partenaires, nous avons trouvé des solutions afin d'aménager et d'organiser des espaces extérieurs festifs permettant à la population de jouir des attraits du centre-ville. La prolongation de la gratuité des stationnements viendra donner un coup de pouce supplémentaire à ce secteur de la métropole durement touché. Par l'entremise des programmes d'aide d'urgence gérés par PME MTL, c'est déjà 34,4 M$ qui ont été consacrés au soutien des entreprises du centre-ville. Nous poursuivrons nos actions ciblées en 2021 pour soutenir nos entreprises montréalaises », a ajouté Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif.

Pour une relance économique durable

Rappelons que Montréal a lancé son plan de relance économique Une impulsion pour la métropole : Agir maintenant, qui regroupe 20 mesures pour soutenir les organismes, commerçants et entreprises Montréalaises. Un investissement de près de 22 M$, grâce à l'entente Reflexe Montréal avec le gouvernement du Québec.

Accessibilité des commerces et des artères commerciales

En plus de cette nouvelle mesure annoncée, la Ville de Montréal offre déjà :

la possibilité, pour les commerces qui le désirent, de prolonger leurs heures d'ouverture jusqu'à 22 h 00 en semaine, et jusqu'à 19 h 00 les samedis et dimanches.

la gratuité du stationnement tarifé sur rue les fins de semaine sur l'ensemble de son territoire en novembre et en décembre,

la gratuité des trois terrains de stationnement hors rue aux abords de la Plaza St-Hubert (terrains 024, 302 et 303) durant les week-ends des mois de novembre et de décembre.

303) durant les week-ends des mois de novembre et de décembre. la gratuité du stationnement tarifé sur rue de l'arrondissement de Ville-Marie (Centre-ville) les soirs de semaines après 18 h 00 au cours des mois de novembre et de décembre.

Entente Réflexe Montréal

Dans le cadre du statut officiel de métropole conféré à la Ville en 2017 par le gouvernement du Québec, l'entente « Réflexe Montréal » vise le développement de tout le potentiel de Montréal au niveau économique, social et culturel. À titre de métropole, Montréal dispose désormais d'une plus grande autonomie et de plus de flexibilité dans la prise de décisions qui influencent la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens.

PME MTL

PME MTL est le réseau de soutien aux entreprises de la Ville de Montréal. Par le biais de ses six pôles, il offre un ensemble de services professionnels aux entrepreneurs privés et d'économie sociale se situant sur l'île de Montréal. Acteurs de premier plan dans le soutien au démarrage et la croissance des PME, les experts de PME MTL accompagnent les entrepreneurs par leurs conseils en gestion et l'octroi de financement en s'appuyant sur les nombreux programmes d'aide destinés aux entreprises montréalaises.

