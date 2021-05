Relance des entreprises d'économie sociale - « La confirmation que l'économie sociale est un moteur de croissance pour les régions »

MONTRÉAL et LÉVIS, QC, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Chantier de l'économie sociale (le Chantier) et le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) saluent l'annonce de la ministre déléguée au Développement économique régional, madame Marie-Eve Proulx, qui constitue un bon coup de pouce pour la relance des entreprises collectives.

« Le Réseau d'investissement social du Québec (RISQ) a démontré sa pertinence comme outil pour comprendre les besoins émergents d'entreprises collectives et soutenir leur développement. Les 11,5 millions $ annoncés sont une première étape et permettront d'aider les entreprises collectives qui sortent ébranlées de la crise de la COVID-19. Ils confirment du même coup le rôle de premier plan que joue l'économie sociale pour la croissance des régions. La progression de l'économie sociale comme modèle d'affaires innovant et proche des besoins des régions doit donc être un souci constant lorsque le gouvernement souhaite aider les PME, comme il le fait aujourd'hui avec ce nouvel investissement », explique madame Béatrice Alain, directrice générale du Chantier de l'économie sociale.

Rappelons que le RISQ est né suite à l'initiative du Chantier de l'économie sociale et de partenaires privés afin de constituer le premier fonds de capital de risque à but non lucratif au Québec dédié exclusivement à l'économie sociale. Sa méthodologie d'analyse des projets collectifs, qui a permis l'investissement dans de nombreux projets qui n'auraient autrement pas vu le jour, ainsi que sa gouvernance par les acteurs terrain, font de lui un outil puissant et innovant pour le développement par et pour la communauté.

« La crise sanitaire a révélé un besoin de solidarité et de coopération ainsi qu'une volonté de repenser le développement à une échelle humaine pour générer plus d'impact social. De par leur constitution, leurs valeurs et leurs principes, les coopératives créent de la richesse sociale et économique dont toute la population peut bénéficier. Les mesures annoncées permettront de soutenir l'entrepreneuriat coopératif et convergent avec l'approche de la Feuille de route pour la relance économique durable du Québec, initiée par le CQCM, ses membres et ses partenaires » précise Marie-Josée Paquette, directrice générale du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité.

Le Chantier et le CQCM accueillent aussi positivement l'octroi de 3 millions $ pour la mise en œuvre d'INNOGEC-Relance, mis en place par Filaction, qui financera une partie des coûts d'accès à un accompagnement spécialisé visant la transformation et la relance des entreprises collectives.

À propos du Chantier de l'économie sociale

Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et non partisane qui a pour principal mandat la concertation pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat collectif au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs d'entreprises d'économie sociale (coopératives et organismes sans but lucratif) œuvrant dans de multiples secteurs d'activités (communications, loisir, technologies, habitation, services aux personnes, ressources naturelles, formation, financement, services de proximité, culture, etc.), des représentants des grands mouvements sociaux et des acteurs du développement local en milieux urbain et rural.

À propos du CQCM

Reconnu officiellement par le gouvernement du Québec comme étant l'un des interlocuteurs privilégiés en matière d'économie sociale, le CQCM est l'instance dont se sont dotés les réseaux coopératifs et mutualistes afin d'assumer le développement de leur plein potentiel. Le CQCM compte parmi ses membres les grandes coopératives et mutuelles du Québec, les fédérations sectorielles ainsi que la Coopérative de développement régional du Québec.

L'économie sociale au Québec en bref

Le Québec compte plus de 11 200 entreprises d'économie sociale qui représentent globalement un chiffre d'affaires de 47,8 milliards de dollars. Celles-ci procurent un emploi à plus de 220 000 personnes.

