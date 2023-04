MATANE, QC, le 27 avril 2023 /CNW/ - En ce 27 avril 2023, à la suite d'un vote tenu à scrutin secret en assemblée générale cet après-midi, les membres de l'Association des chauffeurs d'autobus scolaires Matanais Inc. ont rejeté à 93 % les « offres » dites finales de l'employeur, déposées sous la menace de fermeture de l'entreprise.

« Il y a quelque chose d'odieux et de violent dans le comportement totalement méprisant de notre employeur : il dépose des offres ridicules qui imposent même des baisses de salaires de 1 à 6 % à près de la moitié d'entre nous et il nous dit en pleine face qui si on n'accepte pas ça, il ferme l'entreprise. Nous savions très bien qu'il est antisyndical et maintenant, nous savons très bien qu'il se fout de nous, des parents et qu'il n'est là que pour s'en mettre plein les poches sur notre dos. Si Autobus Matanais refuse de négocier de bonne foi et met sa menace de fermeture à exécution, les parents n'auront pas de transport scolaire pendant des mois », dénonce Maryse Boulay, porte-parole du syndicat.

« On va replacer les faits dès maintenant : les conductrices et les conducteurs touchent entre 16 000 et 20 000 $ annuellement. Au bout de 4 ans, le salaire hebdomadaire actuel pour les grands autobus est de 521 $ et l'offre finale de l'employeur est de 540 $. C'est ça, les pinottes qu'il offre aux gens qui lui font faire de l'argent. Il est vrai que son offre permet d'aller chercher 580 $ par semaine, mais seulement après 15 ans de travail, ce qui est totalement inacceptable. Les échelles salariales sur 4 ans sont rares, mais une échelle sur 15 ans, c'est du jamais vu dans le secteur. Hallucinant ! Je n'ai pas d'autres mots pour décrire les manœuvres de cet employeur qui ne mérite pas la confiance de la population matanaise. Il ment sur la place publique et tente de faire passer ses salarié-es pour des gens déraisonnables qui demandent la lune », renchérit Pauline Bélanger, présidente par intérim du Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN.

« Comme tous les autres employeurs au Québec, Autobus Matanais a reçu environ 12 000 $ de plus par circuit de la part du gouvernement, via le centre de services scolaire. Cet argent doit aller en partie dans les poches de celles et de ceux qui conduisent les véhicules scolaires, même Bernard Drainville, ministre de l'Éducation l'a dit aux transporteurs le 1er février dernier. Et il faut dire que, pour corriger une injustice salariale qui dure depuis plus 20 ans, en ce moment même, ce qui se négocie chez les autres employeurs, ce sont des augmentations entre 23 et 40 % dès la première année, selon le niveau des salaires versés par les employeurs. Or, ici, les salarié-es se font rire au nez par un boss qui utilise la menace pour leur imposer des conditions de travail dépassées qui ne règleront pas la rareté de main-d'œuvre dans le secteur, ce qui menace le service aux parents », conclut Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

Les membres du syndicat ont déclenché la grève générale illimitée le lundi 13 mars dernier. Sans contrat de travail depuis le 30 juin 2022, l'Association des chauffeurs d'autobus scolaires Matanais Inc. regroupe 31 membres affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN représente 8 500 membres répartis dans plus de 96 syndicats, dans toutes les MRC de la région, de La Pocatière à Les Méchins, tous les secteurs d'activité confondus, que ce soit dans le privé ou le public.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Renseignements: Gino Provencher, conseiller syndical Service d'appui aux mobilisations et à la vie régionale - CSN ; g[email protected] ; 418 723-7883