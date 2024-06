Rejet des dernières offres patronales à 98 % et lock-out chez Autobus des Cantons

SHERBROOKE, QC, le 20 juin 2024 /CNW/ - Ce 20 juin au soir, malgré la menace de lock-out envers elles et eux, le Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport scolaire des Autobus des Cantons-CSN a rejeté à 98 %, par scrutin secret, les dernières offres de Sogesco. Le syndicat avait reçu la menace d'un lock-out le 18 juin dernier.

« Sogesco poursuit sa stratégie visant à appauvrir durablement ses salarié-es. Non seulement ses dernières offres étaient pitoyables et inacceptables ont été rejetées par le syndicat, mais, en plus, l'entreprise déclenche un lock-out ce 21 juin, dernière journée de travail, ce qui privera d'assurance-chômage les chauffeuses et chauffeurs pour tout l'été. On comprend pourquoi Sogesco est la championne des bris de service et il est clair que ses problèmes d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre vont perdurer », déclare Carole Laplante, présidente du secteur transport scolaire.

Rappelons que tous les contrats des transporteurs scolaires ont été majorés de 15 à 30 % à l'automne 2022 et qu'une partie de ces sommes devait servir à augmenter les salaires de celles et ceux qui conduisent les véhicules scolaires.

« Nous dénonçons ce lock-out méprisable et condamnable qui, en plus de ne pas respecter le préavis de sept jours que le syndicat doit observer, prive les élèves de transport ce 21 juin. Avec cette confrontation visant à ne pas redonner les sommes publiques que l'entreprise a pourtant reçues du gouvernement, Sogesco met en péril le transport scolaire à Sherbrooke. De plus, l'entreprise agit en voyou en privant les salarié-es de leur assurance-chômage, ce qui les maintiendra sans salaire cet été et garantira un mauvais climat de travail à l'automne », ajoute Denis Beaudin, président du Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN.

« À deux reprises, en février 2023 et le 3 mai 2024, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a lui-même déclaré sur la place publique que les chauffeuses et chauffeurs [devaient] avoir leur juste part, précise Josée Dubé, vice-présidente de la FEESP-CSN. Or, Sogesco ne respecte pas cette logique. Elle garde cet argent pour gonfler ses profits et les salaires de ses dirigeants et persiste à vouloir offrir des salaires sous ceux qui sont désormais offerts dans le marché de l'emploi actuel. C'est la population de Sherbrooke qui en paie encore le prix. Que Sogesco se le dise : en septembre, il n'y aura pas de transport scolaire fonctionnel chez Autobus Des Cantons. »

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport scolaire des Autobus des Cantons-CSN rassemble environ 60 membres et est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN). La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN regroupe quelque 12 500 membres issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, réunis au sein de 120 syndicats sur une base régionale.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

