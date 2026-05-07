Fin de la grève chez Citadelle - Les Métallos obtiennent de meilleures conditions de travail et, surtout, du respect!

PLESSISVILLE, QC, le 7 mai 2026 /CNW/ - La centaine de Métallos de la Coopérative Citadelle ont voté cet après-midi, dans une proportion de 67 %, en faveur d'un nouveau contrat de travail, mettant ainsi fin à la grève générale illimitée déclenchée le 18 mars dernier.

Le contrat prévoit des hausses de salaire de 1,21 $ la première année pour les travailleurs de la classe 1 et de 0,65 $ l'heure pour toutes les autres classes d'emploi. Par la suite, les hausses annuelles seront de 0,65 $ l'heure pour tous à la deuxième et à la troisième année, et de 0,75 $ l'heure à la quatrième année. De plus, une prime de 0,50 $ l'heure entre en vigueur pour les travailleur.euse.s qui comptent 5 ans d'ancienneté.

« Cette structure salariale permet à la fois d'attirer davantage de travailleur.euse.s, mais aussi de les garder en poste lorsqu'ils gagnent en expérience. La prime d'ancienneté est un gain net de la grève. C'est un succès dans cette entreprise, qui connaît des taux de roulement importants », constate le représentant syndical Dany Maltais.

Santé et sécurité et relations de travail

Les parties ont par ailleurs convenu qu'un consultant externe viendra analyser la problématique de la température dans l'usine, caractérisée par une chaleur étouffante l'été et un froid glacial l'hiver. La démarche, qui sera menée de concert avec le comité de santé et sécurité paritaire, devrait permettre de trouver des solutions et surtout de les implanter, pour assurer des conditions de travail saines et sécuritaires, tout en rencontrant les impératifs de la production de sirop d'érable. De plus, les parties ont convenu de se pencher sur la problématique des horaires de travail.

Une démarche conjointe est par ailleurs initiée pour assainir les relations de travail. Le syndicat et l'employeur feront appel aux services de conciliation du ministère du Travail pour comprendre « les rôles et responsabilités » de chacune des parties. « On va s'engager dans une sorte de thérapie de couple pour apprendre à travailler ensemble et se faire confiance de nouveau », illustre Dany Maltais.

« Nos membres ont livré une bataille exemplaire. Ils en ressortent gagnant.e.s, soudé.e.s. Ils et elles ont mis la table pour que le retour se fasse dans le respect. J'aimerais souligner l'aide des Métallos de partout au Québec, qui ont soutenu les travailleur.euse.s de chez Citadelle pour tenir le coup et gagner leur bataille. Le conflit a été visible, et nos membres ont été appuyé.e.s financièrement et moralement. Ça fait toute la différence », a déclaré le président de la section locale 7885, Marc Jalbert.

Le retour au travail devrait se faire dans les prochains jours. « Nous rentrons fier.e.s de notre lutte, de ce qu'on a accompli et de ce qu'on a obtenu. Les trois valeurs mises de l'avant pendant le conflit vont aussi prévaloir pour notre retour au travail : l'empathie, le respect et l'équité », a conclu la présidente de l'unité syndicale, Lyne Morrissette.

La Coopérative Citadelle embouteille du sirop d'érable pour près de 2000 producteur.trices.s acéricoles.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

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SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

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