Reitmans (Canada) Limitée annonce les résultats de l'élection des administrateurs

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Nouvelles fournies par

Reitmans (Canada) Ltd

17 juin, 2026, 17:58 ET

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - Reitmans (Canada) Limitée (la « Société ») (TSXV : RET) (TSXV : RET‑A) un des principaux détaillants de vêtements spécialisés au Canada, a annoncé aujourd'hui que chaque candidat à un poste d'administrateur dont le nom figure dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société datée du 18 mai 2026 (la « circulaire ») a été élu au poste d'administrateur de la Société lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui a eu lieu aujourd'hui par webdiffusion en ligne.

Les résultats détaillés des votes par procuration et par bulletin de vote pour l'élection des administrateurs sont présentés ci-dessous :

CANDIDATS
À UN POSTE D'ADMINISTRATEUR

ISSUE DU VOTE

VOTES EN SA FAVEUR

% DE VOTES EN SA FAVEUR

VOTES CONTRE

% DE VOTES CONTRE

Bruce J. Guerriero, CPA

Élu

8 332 549

81,54 %

1 885 873

18,46 %

David J. Kassie

Élu

8 326 804

81,49 %

1 891 618

18,51 %

Andrea Limbardi

Élue

10 190 503

99,73 %

27 919

0,27 %

Samuel Minzberg

Élu

10 185 217

99,68 %

33 205

0,32 %

Gillian Reitman

Élue

10 191 223

99,73 %

27 199

0,27 %

Stephen F. Reitman

Élu

8 332 804

81,55 %

1 885 618

18,45 %

Anita Sehgal

Élue

10 190 496

99,73 %

27 926

0,27 %

Martin Thibodeau

Élu

10 189 717

99,72 %

28 705

0,28 %

Terry Yanofsky

Élue

10 185 749

99,68 %

32 673

0,32 %







Lors de l'assemblée, les actionnaires de la société ont également approuvé le renouvellement du mandat de KPMG LLP à titre d'auditeur de la Société et ont autorisé les administrateurs de la société à fixer leur rémunération, avec 100 % des votes pour.

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

Reitmans (Canada) Limitée est l'un des principaux détaillants canadiens de vêtements pour femmes et pour hommes, qui compte des magasins de vente au détail partout au pays. La société exploite 387 magasins sous trois bannières distinctes, soit 217 Reitmans, 85 PENN.  et 85 RW&CO.

Pour en savoir plus, visitez le www.reitmanscanadalimitee.com.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Alexandra Cohen

Vice-présidente, Communications

Reitmans (Canada) Limitée

Téléphone : (514) 384-1140

Courriel : [email protected]

Caroline Goulian

Vice-présidente exécutive et
chef des services financiers

Reitmans (Canada) Limitée

Téléphone : (514) 384-1140

Courriel : [email protected]

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Reitmans (Canada) Ltd

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