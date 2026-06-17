Reitmans (Canada) Limitée annonce les résultats de l'élection des administrateurs

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - Reitmans (Canada) Limitée (la « Société ») (TSXV : RET) (TSXV : RET‑A) un des principaux détaillants de vêtements spécialisés au Canada, a annoncé aujourd'hui que chaque candidat à un poste d'administrateur dont le nom figure dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société datée du 18 mai 2026 (la « circulaire ») a été élu au poste d'administrateur de la Société lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui a eu lieu aujourd'hui par webdiffusion en ligne.

Les résultats détaillés des votes par procuration et par bulletin de vote pour l'élection des administrateurs sont présentés ci-dessous :

CANDIDATS

À UN POSTE D'ADMINISTRATEUR ISSUE DU VOTE VOTES EN SA FAVEUR % DE VOTES EN SA FAVEUR VOTES CONTRE % DE VOTES CONTRE Bruce J. Guerriero, CPA Élu 8 332 549 81,54 % 1 885 873 18,46 % David J. Kassie Élu 8 326 804 81,49 % 1 891 618 18,51 % Andrea Limbardi Élue 10 190 503 99,73 % 27 919 0,27 % Samuel Minzberg Élu 10 185 217 99,68 % 33 205 0,32 % Gillian Reitman Élue 10 191 223 99,73 % 27 199 0,27 % Stephen F. Reitman Élu 8 332 804 81,55 % 1 885 618 18,45 % Anita Sehgal Élue 10 190 496 99,73 % 27 926 0,27 % Martin Thibodeau Élu 10 189 717 99,72 % 28 705 0,28 % Terry Yanofsky Élue 10 185 749 99,68 % 32 673 0,32 %















Lors de l'assemblée, les actionnaires de la société ont également approuvé le renouvellement du mandat de KPMG LLP à titre d'auditeur de la Société et ont autorisé les administrateurs de la société à fixer leur rémunération, avec 100 % des votes pour.

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

Reitmans (Canada) Limitée est l'un des principaux détaillants canadiens de vêtements pour femmes et pour hommes, qui compte des magasins de vente au détail partout au pays. La société exploite 387 magasins sous trois bannières distinctes, soit 217 Reitmans, 85 PENN. et 85 RW&CO.

Pour en savoir plus, visitez le www.reitmanscanadalimitee.com.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Alexandra Cohen Vice-présidente, Communications Reitmans (Canada) Limitée Téléphone : (514) 384-1140 Courriel : [email protected] Caroline Goulian Vice-présidente exécutive et

chef des services financiers Reitmans (Canada) Limitée Téléphone : (514) 384-1140 Courriel : [email protected]

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SOURCE Reitmans (Canada) Ltd