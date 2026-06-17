Reitmans (Canada) Limitée annonce les résultats de l'élection des administrateurs

Nouvelles fournies parReitmans (Canada) Ltd
17 juin, 2026, 17:58 ET
MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - Reitmans (Canada) Limitée (la « Société ») (TSXV : RET) (TSXV : RET‑A) un des principaux détaillants de vêtements spécialisés au Canada, a annoncé aujourd'hui que chaque candidat à un poste d'administrateur dont le nom figure dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société datée du 18 mai 2026 (la « circulaire ») a été élu au poste d'administrateur de la Société lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui a eu lieu aujourd'hui par webdiffusion en ligne.
Les résultats détaillés des votes par procuration et par bulletin de vote pour l'élection des administrateurs sont présentés ci-dessous :
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CANDIDATS
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ISSUE DU VOTE
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VOTES EN SA FAVEUR
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% DE VOTES EN SA FAVEUR
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VOTES CONTRE
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% DE VOTES CONTRE
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Bruce J. Guerriero, CPA
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Élu
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8 332 549
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81,54 %
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1 885 873
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18,46 %
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David J. Kassie
|
Élu
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8 326 804
|
81,49 %
|
1 891 618
|
18,51 %
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Andrea Limbardi
|
Élue
|
10 190 503
|
99,73 %
|
27 919
|
0,27 %
|
Samuel Minzberg
|
Élu
|
10 185 217
|
99,68 %
|
33 205
|
0,32 %
|
Gillian Reitman
|
Élue
|
10 191 223
|
99,73 %
|
27 199
|
0,27 %
|
Stephen F. Reitman
|
Élu
|
8 332 804
|
81,55 %
|
1 885 618
|
18,45 %
|
Anita Sehgal
|
Élue
|
10 190 496
|
99,73 %
|
27 926
|
0,27 %
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Martin Thibodeau
|
Élu
|
10 189 717
|
99,72 %
|
28 705
|
0,28 %
|
Terry Yanofsky
|
Élue
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10 185 749
|
99,68 %
|
32 673
|
0,32 %
Lors de l'assemblée, les actionnaires de la société ont également approuvé le renouvellement du mandat de KPMG LLP à titre d'auditeur de la Société et ont autorisé les administrateurs de la société à fixer leur rémunération, avec 100 % des votes pour.
À propos de Reitmans (Canada) Limitée
Reitmans (Canada) Limitée est l'un des principaux détaillants canadiens de vêtements pour femmes et pour hommes, qui compte des magasins de vente au détail partout au pays. La société exploite 387 magasins sous trois bannières distinctes, soit 217 Reitmans, 85 PENN. et 85 RW&CO.
Pour en savoir plus, visitez le www.reitmanscanadalimitee.com.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
|
Alexandra Cohen
Vice-présidente, Communications
Reitmans (Canada) Limitée
Téléphone : (514) 384-1140
Courriel : [email protected]
|
Caroline Goulian
Vice-présidente exécutive et
Reitmans (Canada) Limitée
Téléphone : (514) 384-1140
Courriel : [email protected]
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
SOURCE Reitmans (Canada) Ltd
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