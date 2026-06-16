Reitmans (Canada) Limitée présente ses résultats financiers pour le premier trimestre

Les produits nets des magasins de détail ont augmenté de 2,9 %, dans un contexte de réduction du nombre de magasins

MONTRÉAL, le 16 juin 2026 /CNW/ - Reitmans (Canada) Limitée (« RCL » ou la « société ») (TSXV: RET) (TSXV: RET-A), un des principaux détaillants de vêtements spécialisés au Canada, présente aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 2 mai 2026. À moins d'indication contraire, toutes les données comparatives portant sur les résultats sont par rapport au premier trimestre clos le 3 mai 2025. Tous les montants sont en dollars canadiens.

Faits saillants

Produits nets en hausse de 0,8 % pour s'établir à 160,1 millions de dollars pour le trimestre.

Ventes des magasins comparables 1 , ce qui comprend les produits nets liés au commerce en ligne, en hausse de 0,3 %.

, ce qui comprend les produits nets liés au commerce en ligne, en hausse de 0,3 %. Marge brute stable à 55,7 % pour le trimestre.

% pour le trimestre. Frais de vente et charges générales et administratives en baisse de 2,2 %.

%. BAIIA ajusté1 en hausse de 5,2 millions de dollars, pour atteindre (5,4) millions de dollars au cours du trimestre.

« La performance de RCL au premier trimestre s'est améliorée par rapport à l'exercice précédent, et de solides progrès ont été enregistrés dans l'ensemble de l'entreprise malgré un contexte économique difficile », a déclaré Andrea Limbardi, présidente et chef de la direction de RCL. « Les produits nets de nos magasins de détail ont augmenté de 2,9 %, les Canadiens continuant de revenir dans les magasins, en particulier dans les centres commerciaux. Nos investissements dans le réseau de magasins commencent à porter leurs fruits, les magasins non comparables contribuant davantage à la croissance des produits. Nous avons également accru nos produits nets tout en exerçant nos activités avec des stocks moins élevés au cours du trimestre. Parallèlement, nous avons réduit nos frais de vente et charges générales et administratives, principalement grâce à la réduction des effectifs dans le contexte de notre transformation stratégique. »

« Dans le cadre des efforts continus d'optimisation de notre réseau de magasins, Reitmans a dévoilé avec succès un nouveau concept phare au Carrefour Laval, tout près de Montréal, au Québec. Après la clôture du trimestre, RW&CO a achevé la transformation de son magasin du Centre Eaton de Toronto selon un nouveau concept lancé l'automne dernier, et le magasin a dépassé les attentes depuis sa réouverture le 29 mai 2026. »

« La réalité économique difficile a une incidence sur le Canadien moyen, nous l'entendons chaque jour de la part de nos clients. La hausse des coûts du carburant et les répercussions connexes sont importantes. Nous demeurons déterminés à être le meilleur choix des Canadiens en matière de mode, en offrant des vêtements de qualité à une valeur exceptionnelle. Nous sommes confiants dans notre stratégie, nos marques et les efforts en cours pour bâtir une RCL plus forte et plus résiliente. »

Principales informations financières

(en millions de dollars, sauf la marge

brute en pourcentage et le bénéfice

par action) (non audité) Premiers trimestres de 2027

2026

Variation Produits nets 160,1 $ 158,9 $ 0,8 % Marge brute 89,1 $ 88,5 $ 0,7 % Marge brute en % 55,7 % 55,7 % -

Frais de vente et charges

générales et administratives 96,9 $ 99,1 $ (2,2) % Charges liées à la transformation

stratégique 0,2 $ - $ s. o.

Perte nette (6,3) $ (10,0) $ 37,0 % BAIIA ajusté1 (5,4) $ (10,6) $ 49,1 % Perte par action :











De base (0,13) $ (0,20) $ 35,0 % Dilué (0,13) $ (0,20) $ 35,0 %

En date du 2 mai 2026, RCL avait un fonds de roulement1 de 126,0 millions de dollars, dont des liquidités de 101,9 millions de dollars, comparativement à un fonds de roulement de 137,2 millions de dollars, dont des liquidités de 151,0 millions de dollars au 31 janvier 2026 et à un fonds de roulement de 134,8 millions de dollars, dont des liquidités de 85,4 millions de dollars au 3 mai 2025. À la clôture du premier trimestre, RCL n'avait pas de dette à long terme importante hormis ses obligations locatives, et aucun montant n'était prélevé sur les facilités de crédit bancaires de la société.

1 Mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et mesures financières complémentaires » pour des rapprochements de ces mesures.

Aperçu du premier trimestre

Les produits nets ont augmenté de 0,8 % pour s'établir à 160,1 millions de dollars, avec sept magasins de moins d'un exercice à l'autre à la clôture du trimestre. Les produits nets des magasins de détail ont augmenté de 2,9 %, du fait surtout des magasins qui ne sont pas compris dans les ventes de magasins comparables, sous l'effet des investissements consacrés aux nouveaux magasins. Les ventes de magasins comparables1 ont augmenté de 0,3 % par rapport à l'exercice précédent, en raison principalement de la hausse de la valeur en dollars par transaction.

La marge brute a augmenté de 0,6 million de dollars pour s'établir à 89,1 millions de dollars, par rapport à 88,5 millions de dollars pour le premier trimestre de l'exercice précédent. La marge brute en pourcentage des produits nets est demeurée stable à 55,7 %.

Le BAIIA ajusté1 s'est chiffré à (5,4) millions de dollars, soit une amélioration de 49,1 % par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent, ce qui s'explique principalement par la diminution des frais de ventes et charges générales et administratives.

Les états financiers complets de la société, ainsi que les notes y afférentes et le rapport de gestion pour le premier trimestre de l'exercice 2027, sont disponibles sur le Web, à l'adresse www.sedarplus.ca.

1 Mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et mesures financières complémentaires » pour des rapprochements de ces mesures.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« offre publique de rachat »)

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2027, aux termes de l'offre publique de rachat, la société a racheté aux fins d'annulation 235 600 actions de catégorie A sans droit de vote pour une contrepartie en trésorerie totale de 0,5 million de dollars. Entre la date de lancement de l'offre publique de rachat, soit le 5 août 2024, et le 2 mai 2026, la société a racheté aux fins d'annulation un total de 745 200 actions.

La société a l'intention de renouveler son offre publique de rachat qui vient à échéance en août 2026, par l'intermédiaire des installations de la Bourse de croissance TSX afin de racheter des actions sans droit de vote. L'ampleur des rachats d'actions par la société et le moment où auront lieu ces rachats seront tributaires des conditions du marché et d'autres considérations propres à la société. L'offre publique de rachat est conditionnelle à l'approbation des autorités de réglementation.

Conférence téléphonique

La société tiendra une conférence téléphonique le 17 juin 2026 à 8 h 30, heure de l'Est, pour discuter de ses résultats financiers du premier trimestre. Les parties intéressées peuvent se joindre à la conférence téléphonique en composant le 1-888-699-1199 ou le 416-945-7677 environ 15 minutes avant la conférence afin de s'assurer d'avoir une ligne.

Une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique sera accessible à l'adresse https://www.reitmanscanadalimited.com/fr/pages/events-presentations, dont la rediffusion sera accessible sur ce site Web pendant 12 mois.

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

Reitmans (Canada) Limitée est l'un des principaux détaillants canadiens de vêtements pour femmes et pour hommes, qui compte des magasins de vente au détail partout au pays. La société exploite 387 magasins sous trois bannières distinctes, soit 217 Reitmans, 85 PENN. et 85 RW&CO.

Pour en savoir plus, visitez le www.reitmanscanadalimitee.com.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Alexandra Cohen Vice-présidente, Communications Reitmans (Canada) Limitée Téléphone : (514) 384-1140 Courriel : [email protected] Caroline Goulian Vice-présidente exécutive et

chef des services financiers Reitmans (Canada) Limitée Téléphone : (514) 384-1140 Courriel : [email protected]

Mesures financières non conformes aux PCGR et mesures financières complémentaires

Le présent communiqué de presse fait mention de certaines mesures non conformes aux PCGR. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS. Il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt présentées à titre de renseignements supplémentaires, en complément des mesures conformes aux IFRS, pour permettre une compréhension plus poussée des résultats d'exploitation de la société du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées isolément ni en remplacement de l'analyse par la société de son information financière présentée en conformité avec les IFRS.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Le présent communiqué de presse traite des mesures financières non conformes aux PCGR suivantes : le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (le « BAIIA ajusté ») et le fonds de roulement. Le présent communiqué de presse indique que le BAIIA ajusté en pourcentage des produits nets est considéré comme un ratio non conforme aux PCGR. La présentation du BAIIA ajusté a pour but de fournir des informations additionnelles utiles aux investisseurs et aux analystes.

Le BAIIA ajusté se définit actuellement en tant que bénéfice net (perte nette) avant les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et les pertes de valeur liées aux actifs non financiers, les charges d'intérêts, les produits d'intérêts, le (recouvrement) d'impôt sur le résultat, ajusté pour l'incidence de certains éléments, comme les charges liées à la transformation stratégique, les coûts liés à la dissolution du régime de retraite et la déduction des charges d'intérêts et de l'amortissement relatifs aux contrats de location comptabilisés selon l'IFRS 16, Contrats de location. La société a commencé à exclure les charges liées à la transformation stratégique du BAIIA ajusté au troisième trimestre de l'exercice 2026. La direction est d'avis que le BAIIA ajusté est un important indicateur de la capacité de la société à générer des liquidités au moyen des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation pour financer les besoins en fonds de roulement et les dépenses d'investissement, et elle utilise cette mesure à ces fins. Selon la direction, le BAIIA ajusté en pourcentage des produits nets indique les liquidités dégagées pour chaque dollar de produits nets. L'exclusion des produits et des charges d'intérêts, autres que les charges d'intérêts sur les obligations locatives, tel qu'il est expliqué plus loin, élimine l'incidence sur le bénéfice des activités autres que d'exploitation. L'exclusion des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et des pertes de valeur nettes, sauf l'amortissement lié aux actifs au titre de droits d'utilisation, tel qu'il est expliqué plus loin, élimine l'incidence hors trésorerie, et l'exclusion des charges liées à la transformation stratégique et des coûts liés à la dissolution du régime de retraite ajuste les résultats pour mieux refléter les activités poursuivies. Les charges liées à la transformation stratégique, qui se composent des prestations de cessation d'emploi et des honoraires de consultation, sont ajustées étant donné qu'elles représentent des charges spécifiques se rapportant aux efforts de restructuration pour faire évoluer la structure opérationnelle de la société dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique quinquennal. Ces charges se limitent à la durée du projet et sont engagées avant que des avantages continus soient réalisés. L'ajustement de ces charges peut aussi être utile pour évaluer la performance financière d'une période à l'autre, sur une base comparable. En vertu de l'IFRS 16, Contrats de location, les caractéristiques de certains contrats de location font en sorte que les paiements de loyers sont comptabilisés en résultat net au cours de la période où l'exécution ou l'utilisation se produit, tandis que d'autres contrats de location sont comptabilisés à titre d'actifs au titre de droits d'utilisation dont l'obligation locative correspondante est comptabilisée, ce qui donne lieu à l'amortissement de ces actifs et à une charge d'intérêts de ces passifs. La direction présente son BAIIA ajusté de façon à refléter de façon uniforme les paiements qu'elle a versés relativement à ses contrats de location visant les magasins et le matériel. Ainsi, la majoration initiale de l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation et des intérêts sur les obligations locatives est exclue du calcul du BAIIA ajusté, car cela reflète mieux l'incidence de ses contrats de location sur les flux de trésorerie d'exploitation.

Le fonds de roulement correspond aux actifs courants diminués des passifs courants. La direction est d'avis que le fonds de roulement constitue une information utile pour comprendre la situation financière de la société. Étant donné la saisonnalité des activités de la société, il est plus pertinent de comparer le fonds de roulement au même moment précis.

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR

Les tableaux qui suivent présentent le rapprochement de la perte nette au BAIIA ajusté et la composition du fonds de roulement :



Pour les premiers

trimestres de

2027

2026

Perte nette (6,3) $ (10,0) $ Amortissements et pertes de valeur nettes des

immobilisations corporelles et incorporelles 4,6

3,9

Amortissement des actifs au titre de droits

d'utilisation 10,4

10,2

Charges d'intérêts sur les obligations locatives 2,5

2,5

Produits d'intérêts (0,9)

(1,0)

Recouvrement d'impôt sur le résultat (3,0)

(3,8)

Charges liées à la transformation stratégique 0,2

-

Coûts liés à la dissolution du régime de retraite -

0,3

Incidence sur les loyers de l'IFRS 16, Contrats de

location1 (12,9)

(12,7)

BAIIA ajusté (5,4) $ (10,6) $ BAIIA ajusté en pourcentage des produits nets (3,4) % (6,7) %

1 L'incidence sur les loyers de l'IFRS 16, Contrats de location, se présente comme suit :





Pour les premiers

trimestres de

2027

2026

Amortissement des actifs au titre de droits

d'utilisation 10,4 $ 10,2 $ Charges d'intérêts sur les obligations locatives 2,5

2,5

Incidence sur les loyers de l'IFRS 16,

Contrats de location 12,9 $ 12,7 $











Au 2 mai

2026 Au 3 mai

2025 Au 31 janvier

2026 Actifs courants 252,3 $ 249,1 $ 280,2 $ Passifs courants 126,3

114,3

143,0

Fonds de roulement 126,0 $ 134,8 $ 137,2 $

Mesures financières complémentaires

La société utilise les ventes des magasins comparables comme indicateur de rendement clé (« IRC ») pour évaluer le rendement des magasins et la croissance des ventes. La société met en œuvre une approche omnicanal pour établir un lien avec ses clients en s'alignant sur leurs habitudes d'achat par l'entremise de canaux de vente en ligne ou en magasin. Cette approche permet aux clients de magasiner en ligne pour la livraison à domicile ou la cueillette en magasin, l'achat dans l'un de nos magasins ou l'expédition à domicile à partir d'un autre magasin lorsque les produits ne sont pas disponibles dans un magasin donné. En raison du comportement des clients sur les différents canaux, la société présente une seule mesure des ventes des magasins comparables, qui comprend les ventes en magasin et sur les sites de commerce électronique. Les ventes des magasins comparables constituent les ventes nettes générées par des magasins ouverts continuellement pendant les deux périodes comparées et comprennent les ventes nettes liées au commerce électronique. Les ventes des magasins comparables sont mesurées en fonction des mêmes jours civils pour chacune des périodes. Même si cet IRC est exprimé comme un ratio, il constitue une mesure financière complémentaire qui n'a pas de définition normalisée aux termes des IFRS et peut ne pas être comparable à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. La direction utilise les ventes des magasins comparables pour évaluer le rendement des magasins et les ventes nettes en ligne et juge cette mesure utile pour déterminer la part des nouvelles ventes nettes provenant de la croissance des ventes et la part pouvant être attribuée à l'ouverture de nouveaux magasins. Les ventes des magasins comparables constituent une mesure couramment utilisée par les détaillants et sont considérées comme un renseignement utile tant par les investisseurs que par les analystes. Les ventes des magasins comparables ne devraient pas être considérées isolément ou comme substitut aux mesures de rendement calculées selon les IFRS.

Déclarations prospectives

À l'exception des déclarations de fait, lesquelles sont vérifiables indépendamment à la date des présentes, toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué sont prospectives. Toutes les déclarations, formulées d'après les attentes actuelles de la direction, comportent de nombreux risques et incertitudes, connus ou non, dont un nombre important est indépendant de la volonté de la société, et reposent sur plusieurs hypothèses qui entraînent la possibilité que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes de la société exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives et que les objectifs, les plans, les priorités stratégiques et les perspectives commerciales ne se concrétiseront peut-être pas. En conséquence, la société ne peut garantir que les déclarations prospectives se matérialiseront ni, le cas échéant, quels seront les avantages que la société en tirera. Les déclarations prospectives qui figurent dans les présentes visent à permettre aux investisseurs et autres intéressés de mieux comprendre le contexte opérationnel de la société ainsi que les attentes et les plans de la direction en date du présent communiqué de presse. Le lecteur est toutefois prévenu que l'utilisation des déclarations prospectives pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Les déclarations prospectives sont fondées sur les estimations, les opinions et les hypothèses actuelles de la société, qui reposent sur la perception de la direction à l'égard des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs qu'elle juge appropriés dans les circonstances.

Le présent communiqué de presse renferme des déclarations prospectives au sujet des objectifs, des plans, des buts, des attentes, des aspirations, des stratégies, de la situation financière, des résultats d'exploitation, des flux de trésorerie, du rendement, des perspectives de la société, ainsi que des occasions qui s'offrent à elle et des questions d'ordre juridique et réglementaire qui la concernent. Les déclarations prospectives dans le présent communiqué de presse comprennent notamment des déclarations concernant les convictions de la société à l'égard de ses stratégies et de ses marques et leur capacité de générer une croissance rentable à long terme, les plans visant l'atteinte de certains objectifs financiers, les liquidités futures, les dépenses d'investissement planifiées, l'état et l'incidence de la mise en œuvre de systèmes, la capacité de la société à mettre en œuvre avec succès ses initiatives stratégiques et ses initiatives au chapitre de la réduction des coûts et de l'amélioration de la productivité ainsi que l'incidence de telles initiatives. Ces déclarations prospectives spécifiques se retrouvent dans l'ensemble du présent communiqué de presse et dans le rapport de gestion de la société et comprennent celles qui sont mentionnées à la section intitulée « Risques et incertitudes » du rapport de gestion. Les déclarations prospectives se reconnaissent généralement à l'emploi de termes comme « prévoir », « s'attendre à », « croire », « pourrait », « estimer », « avoir l'intention de », « planifier », « chercher à », « s'efforcer » et d'autres expressions semblables et à l'utilisation du futur et du conditionnel en ce qui concerne la société et sa gestion. Les déclarations prospectives sont fondées sur les informations dont dispose actuellement la direction et sur des estimations et des hypothèses, y compris des hypothèses concernant la conjoncture économique et les lignes de conduite futures. Les estimations et les hypothèses importantes et les convictions formulées par la direction dans le cadre de l'établissement de ces déclarations prospectives portent par exemple sur ce qui suit : les convictions de la société à l'égard de ses stratégies et de ses marques et leur capacité de générer une croissance rentable à long terme, la croissance importante des ventes de RW&CO tant en magasin qu'en ligne, l'accroissement de la part de marché de Reitmans et de PENN., la stabilité de la conjoncture du marché actuelle, les modifications des lois, de la réglementation et des normes mondiales, la position concurrentielle de la société dans son secteur d'activité, la capacité de la société à suivre le rythme de l'évolution des préférences des consommateurs, l'absence de restrictions liées à la santé publique ayant une incidence sur les habitudes d'achat des clients ou entraînant des coûts directs supplémentaires au titre des mesures sanitaires, la capacité de la société à mettre en œuvre son plan d'investissement, notamment à son centre de distribution de Montréal, et la capacité de la société à recruter et à maintenir en poste des personnes au talent exceptionnel.

De nombreux risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés, sous-entendus ou projetés dans les déclarations prospectives. Il y a lieu de se reporter à la section intitulée « Déclarations prospectives » du rapport de gestion de la société pour le premier trimestre de l'exercice 2027.

Les risques et incertitudes que la société ne connaît pas à l'heure actuelle ou qu'elle ne juge actuellement pas importants pourraient également faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ses déclarations prospectives. Des risques et incertitudes supplémentaires sont analysés dans les documents que la société dépose à l'occasion auprès des autorités de réglementation canadiennes en valeurs mobilières. Se reporter à la section « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la société pour le premier trimestre de l'exercice 2027. Les lecteurs sont avisés de ne pas accorder une confiance exagérée à toute déclaration prospective ci-incluse. Ces déclarations traitent seulement de la situation à la date où elles ont été exprimées et la société n'a aucune obligation et nie toute intention de mettre à jour ou de revoir de telles déclarations à la suite d'un quelconque événement, circonstance ou autre, sauf si les lois sur les valeurs mobilières qui s'appliquent l'y obligent.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité du caractère adéquat ou de l'exactitude du présent communiqué de presse.

SOURCE Reitmans (Canada) Ltd

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Alexandra Cohen, Vice-présidente, Communications, Reitmans (Canada) Limitée, Téléphone : (514) 384-1140, Courriel : [email protected]; Caroline Goulian, Vice-présidente exécutive et chef des services financiers, Reitmans (Canada) Limitée, Téléphone : (514) 384-1140, Courriel : [email protected]